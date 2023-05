Steam explose une fois encore les prix de très nombreux jeux et cette fois-ci, ce sont la plupart des gros titres d’EA qui sont soldés. Battlefield 2042, Dead Space Remake, Need for Speed Undbound ou encore FIFA 23, tout y passe ! De grands classiques sont même à moins de 3 € !

Vous connaissez la chanson si vous êtes un habitué de la plateforme de Valve, Steam casse régulièrement les prix de plusieurs centaines de jeux. L’occasion pour les joueurs de profiter d’un large choix de jeux à tarif réduit, et ce, même hors des très grosses soldes saisonnières.

Bien souvent, Steam met le focus sur un ou plusieurs éditeurs. Aujourd’hui, nous vous avons sélectionné les promotions d’une des plus grosses entreprises du secteur, EA.

Des hits d'EA en promo sur Steam jusqu'à -80%

La plupart des jeux de l'éditeur sont actuellement en promotion sur Steam, même les plus récents d’ailleurs. Ainsi, des titres tout frais comme Need for Speed Undbound, FIFA 23 ou encore Battlefield 2042 sont soldés. D’ailleurs, depuis sa sortie, le FPS d’EA a bien changé. De nombreux points ont été corrigés, de gros patchs sont encore attendus et le gameplay a été retouché sur bien des aspects. L’avenir de la franchise quant à lui nous promet un vrai revirement.

En parlant de jeux récents, le chef d'œuvre de l’horreur Dead Space Remake est lui aussi en promotion. Cerise sur le gâteau, vous pouvez même jouer au jeu gratuitement pendant un temps limité grâce à une nouvelle fonctionnalité apparue sur Steam et qui fait beaucoup parler.

Sélection de gros jeux EA en promo sur Steam

Battlefield 2042 à 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

à 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%) Dead Space Remake à 47,99€ au lieu de 59,99€ (-20%)

à 47,99€ au lieu de 59,99€ (-20%) FIFA 23 à 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

à 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%) Grid Legends à 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

à 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%) It Takes Two à 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

à 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) Mass Effect : Legendary Edition à 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

à 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%) Need for Speed Undbound à 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

à 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%) PGA Tour à 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

à 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%) Wild Hearts à 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)

De grands classiques à prix cassé, certains jeux PC à moins de 1€ !

Si les jeux récents de l’éditeur ne vous branchent pas, vous serez peut-être intéressé par l’un de ses grands classiques ? Les hits d’EA sont ici affichés à moins de 3€ ! Tandis que d’autres jeux ultra classiques sont quant à eux proposés pour moins de 6€. Dans cette sélection de jeux pas chers, on retrouve le très apprécié Alice Madness Returns, second opus de la licence lancée par American McGee, Lost in Random, un excellent jeu d’aventure aux airs de Tim burton ou encore Titanfall 2, FPS ultra culte de Respawn (Apex Legends). En bref, il y en a pour tous les goûts ! Même les amateurs de jeu de stratégie seront aux anges avec le remaster du célèbre RTS Command and Conquer et tous les jeux de la franchises. Enfin, c'est la saga très fun des Overlord qui est ici proposé à moins de 1€. A ce prix, c'est cadeau.

D'excellents jeux EA jusqu'à -90% sur Steam

Alice Madness Returns à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%) A Way Out à 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

à 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%) Battlefield 1 à 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

à 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%) Battlefield 3 à 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

à 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%) Battlefield 4 à 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

à 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%) Battlefield V à 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

à 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%) Burnout Paradise Remastered à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%) Dragon Age Inquisition à 4,07€ au lieu de 33,99€ (-75%)

à 4,07€ au lieu de 33,99€ (-75%) Mirror's Edge à 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

à 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%) Mirror's Edge Catalyst à 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

à 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%) Titanfall 2 à 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%)

à 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%) Unravel à 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

à 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%) Unravel 2 à 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

Des classiques à petits prix et des jeux à moins de 1 € !