Steam, la célèbre plateforme de distribution de jeux vidéo, propose actuellement une sélection de jeux en accès gratuit pour une période limitée. Voici un tour d’horizon des titres disponibles et des détails sur leur durée d’essai gratuite. Il y a vraiment de très bonnes pioches et surtout plusieurs genres. De quoi combler tout le monde, ou presque.

Steam propose plusieurs jeux gratuits à l'essai

Steam offre une opportunité en or aux joueurs avec plusieurs titres en accès gratuit pour un temps limité. Parmi eux, Across the Obelisk se distingue comme un RPG coopératif mêlant deck-building et aventures stratégiques. Explorez un monde riche et fantastique avec des amis, où vos décisions influencent directement le déroulement de l’histoire. Ce jeu, accessible gratuitement pendant 3 jours, ravira les amateurs de jeux de cartes et de coopération. Dans un tout autre registre, Bus Simulator 21 Next Stop propose une immersion réaliste dans la gestion et la conduite d'une flotte de bus. Offrant des graphismes soignés et des trajets fidèles à la réalité, ce jeu plaira aux fans de simulation et de gestion de ressources. Vous avez 5 jours pour l'essayer gratuitement.

Les jeux gratuits sur Steam

Pour les adeptes de défis, Oxygen Not Included est un incontournable. Ce jeu de gestion et de survie vous charge de maintenir en vie une colonie souterraine dans un environnement hostile où chaque ressource compte. Sa période gratuite de 3 jours est une occasion idéale pour tester votre sens de l’organisation. Les amateurs de vitesse et de compétition seront ravis par F1 24, une simulation de Formule 1 aux graphismes ultra-réalistes, également gratuite pendant 3 jours. Enfin, Victoria 3 transporte les joueurs dans le 19e siècle avec un gameplay stratégique complexe, centré sur l'économie, les réformes sociales et la diplomatie. Ces jeux gratuits couvrent une diversité de genres, offrant une chance unique d’explorer de nouveaux horizons.

Source : Steam