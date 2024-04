Chaque semaine, la plateforme de Valve propose de nombreuses offres, des soldes à gogo et même des jeux gratuits. Que l’on puisse les conserver à vie ou qu’ils soient gratuits pendant une durée limitée, c’est toujours l’occasion de tester de nouveaux titres et d’élargir ses horizons. Cette semaine, Steam nous met pas moins de quatre gros jeux gratuits sur la table, et tous sont très différents.

Un très gros jeu Bethesda gratuit sur Steam

Vous ne pourrez peut-être pas les conserver, mais ces trois jeux sont bel et bien gratuits le temps d’un week-end. Ce ne sont pas des versions d’essai, mais bien les jeux complets. Le premier d’entre eux est colossal et issu d’une licence absolument culte. The Elder Scrolls Online, le MMO de Bethesda, est accessible gratuitement en ce moment et ce jusqu’au 7 avril dans la soirée.

Véritablement très apprécié, toujours ardemment suivi par ses développeurs et continuellement habité par une communauté qui ne dépose jamais les armes, The Elder Scrolls Online (TESO pour les intimes) est l’un des rares gros MMO à avoir la tête haute et le torse bombé. La grosse force du jeu est de proposer une vraie liberté d’approche dans la création et l’optimisation de son personnage. Les races sont nombreuses, les classes et les compétences tout autant. Cerise sur le gâteau, les joueurs solo peuvent très largement s’en sortir grâce à de nombreuses mécaniques de jeu bien huilées. Alors oui, le jeu n’est plus tout jeune, mais il a encore de gros atouts pour lui et a même récemment reçu une nouvelle extension. Alors, prêts à redécouvrir tout l’univers de The Elder Scrolls dans un MMO archi solide ? Vous pouvez vous faire une idée ce week-end sur Steam.

Un gros succès Steam gratuit ce week-end

Si les MMO ne sont pas votre truc mais que vous aimez les mondes ouverts multijoueurs, dans ce cas, vous pouvez tenter l’aventure ARK Survival Ascended, la nouvelle version de l’un des jeux de survie multijoueur les plus célèbres. A l'époque, véritable sensation à sa sortie, ARK Survival evolved proposait une expérience ultra-atypique pour l’époque. Il est l’un des premiers jeux de survie en monde ouvert principalement multijoueur, en plus d’être persistant. Comprenez par là que le monde tourne encore même lorsque vous n’êtes plus connecté, et tout l’intérêt est là.

On survit dans un univers extrêmement hostile bourré de dinosaures et autres créatures, on se construit une base, on dompte des monstres, on évolue dans différents domaines technologiques, tout en vivant aux côtés d’autres joueurs qui, à tout instant, peuvent vous attaquer s’ils le souhaitent. Un stress constant qui fait tout le charme de l’expérience. Que les pacifistes se rassurent, le jeu propose aussi des modes uniquement orientés PVE et même certains sans technologie avancée, pour garder une expérience médiévale des plus réussies. Il y a peu, ARK s’est refait une beauté avec l'Unreal Engine 5 et en a profité pour sortir une nouvelle version ARK Ascended. Le même jeu, en plus beau et optimisé (sur le papier). À vous de voir ça ce week-end puisque le jeu est gratuit sur Steam jusqu’au 7 avril.

Un jeu gratuit qui va user vos méninges

Si vous préférez jouer en solitaire, le dernier jeu gratuit Steam de la semaine est fait pour vous. Hearts of Iron 4 n’en est pas à son premier week-end gratuit, mais il récidive cette semaine. Véritable monument de la stratégie, Hearts of Iron 4 vous propose de commander n’importe quelle nation ayant participé à la Seconde Guerre mondiale pour marquer l’histoire à jamais. Inutile de vous dire que le jeu est extrêmement apprécié, la licence n’a plus besoin de faire ses preuves et les retours de Steam parlent d’eux-mêmes.

Hearts of Iron 4 offre un vaste choix de stratégies, d’unités et de technologies vous permettant de remporter la guerre. Plus que jamais, c’est votre sens aiguisé de la stratégie qui sera plébiscité d’un bout à l’autre du jeu, véritable hit addictif, certains y ont perdu quelques milliers d’heures, demandez donc à notre cher Camille ce qu’il en pense. Hearts of Iron 4 est gratuit sur Steam jusqu'au 7 avril dans la journée.

Call of Duty Modern Warfare 3 est lui aussi gratuit cette semaine !

En plus de ces 3 gros jeux gratuits, il est bon de rappeler que Call of Duty Modern Warfare 3 est lui aussi jouable gratuitement tout le week-end. Pour fêter sa nouvelle saison, le FPS le plus populaire du moment offre un accès illimité à 5 de ses modes multi, dont la Capture de Drapeau, nouveauté de cette saison. 9 cartes seront de la partie ainsi que le mode MWZ, le mode zombie en monde ouvert et son nouveau mode Hordepoint. Tout un programme donc qui vous sera accessible gratuitement jusqu’au 8 avril. C’est maintenant ou jamais.