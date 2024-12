L'un des jeux les plus étranges et des plus attendus de 2025 est déjà jouable gratuitement sur Steam dès maintenant.

On arrive déjà à la fin de l’année, prêt à en entamer une nouvelle que l’on espère meilleure sur bien des aspects. En ce qui concerne le jeu vidéo, beaucoup de très gros jeux sont attendus en 2025, dont GTA 6 bien évidemment, mais aussi Monster Hunter Wilds, le nouveau DOOM ou encore Borderlands 4 pour ne citer qu’eux. D’autres jeux un peu plus de niche sont également attendus et certains ont même su grandement piquer notre curiosité. L'un d’eux est d’ailleurs désormais jouable gratuitement sur Steam grâce à une version d’essai également disponible sur consoles d’ailleurs.

Un jeu intriguant et très attendu à tester gratuitement sur Steam

Après l’excellent This War of Mine qui a marqué les esprits à sa sortie, 11 bit Studios s’attaque à un tout autre genre avec son prochain jeu, The Alters, attendu durant le premier trimestre 2025 sur PC,via Steam et Epic Games Store, sur PS5 et Xbox Series. Comme dans le précédent jeu du studio, on parle toujours de survie dans un univers désespéré, mais cette fois on quitte le réel pour un futur tout aussi hostile. On y incarne un homme survivant du crash de son vaisseau sur une planète qui ne veut visiblement pas de lui. L’homme est réfugié dans une base mobile avec presque tout ce qu'il faut pour survivre, sauf qu’il n’a aucun équipage pour veiller au bon fonctionnement de tous les systèmes jusqu’à ce qu’il découvre une technologie lui permettant de créer des doubles de lui-même.

À partir de là c’est à vous de gérer votre équipage de clone en prenant en compte leurs compétences et leur personnalité. The Alters fait partie des jeux intrigants les plus attendus de l’année prochaine. En attendant la sortie, The Alters est jouable gratuitement en ce moment sur Steam en se rendant sur la page du jeu. Une version d’essai qui vous permettra de vous faire la main sur le gameplay et de découvrir un peu cet univers atypique. Notez que pour les joueurs console, The Alters dispose aussi d’une version d’essai et permet donc là aussi d’être approché gratuitement.