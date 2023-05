Aimez-vous que l'on s'amuse à détruire votre enfance ? On espère que oui, car c'est exactement ce que comptent faire les développeurs Rob C. Davis, Gregg Rahuba et Jared R. Bair avec un jeu d'horreur que vous pouvez dès maintenant ajouter à votre whishlist sur Steam. Edité par le méconnu B21, il mettra en scène un personnage mignon de votre enfance : Winnie l'ourson. Mais pour être honnête, vous risquez de ne pas autant l'apprécier que par le passé...

Winnie l'ourson dans un jeu d'horreur sur Steam

Winnie l'ourson, c'est un personnage créé par l'écrivain britannique Alan Alexander Milne au milieu des années 1920. Il est depuis apparu dans de nombreuses œuvres. Mais ce sont évidemment les productions Disney qui l'ont fait connaître auprès du grand public. Du film d'animation Les Aventures de Winnie l'ourson (1977) au long-métrage en image de synthèse Jean-Christophe et Winnie (2018), le petit ours gourmand a parcouru un long chemin.

Mais il y a encore quelques années, on ne l'aurait jamais imaginé en tant que star d'un jeu horrifique. Et pourtant ! Une bande-annonce a dévoilé il y a quelques jours l'existence de Hundred Acre Wood. Il s'agit d'un titre horrifique attendu sur Steam, qui tire son nom de la Forêt des rêves bleus dans laquelle vivent Winnie et ses amis. Leur design est encore tenu secret, mais un premier aperçu du jeu a été dévoilé, tout comme son synopsis :

La Forêt des rêves bleus a été transformée par une puissance d'un autre monde. Découvrez ce qui est arrivé à cet endroit autrefois paisible en apprenant de terribles vérités dans cette aventure à la première personne. Le monde n'est plus ce qu'il était, mais cela signifie-t-il qu'il est ce qu'il semble être ? Explorez un souvenir horrible mais familier en apprenant pourquoi la forêt a changé, et rassemblez ce dont vous avez besoin pour sauver Jean-Christophe d'un destin terrible. Basé sur le classique « Winnie l'ourson », découvrez un monde plein de vieux amis tels que Bourriquet, Coco Lapin, Maître Hibou, Porcinet, Grand Gourou et évidemment Winnie. Page Steam de Hundred Acre Wood

Un ourson tombé dans le domaine public

Vous l'aurez compris, c'est une version largement revisitée de l'univers de Winnie l'ourson que vous pourrez découvrir dans Hundred Acre Woods. Un peu comme ce qu'avait fait EA avec American McGee's Alice et Alice au Pays des Merveilles. Mais cette fois, le focus est vraiment mis sur la survie, puisqu'il vous faudra fuir et même vous cacher, car vous serez pourchassés par Winnie. Dans ce jeu, pour l'instant uniquement annoncé sur Steam, vous devez également vous battre à l'arme à feu, explorer et résoudre des énigmes.

Si cela est permis, c'est parce que Winnie l'ourson n'est plus la propriété de Disney, ni de personne. L'année dernière, il est en effet tombé dans le domaine public. N'importe qui peut donc désormais faire... n'importe quoi avec le personnage. Et les esprits créatifs ne se privent pas, en témoigne un film d'horreur Winnie the Pooh : Blood and Honey. Il s'agit d'un slasher violent et paru en mars 2023 outre-Atlantique. Pauvre Winnie.