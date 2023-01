Winnie the Pooh, le film d'horreur sur le plus adorable des oursons s'offre un teaser plein d'hémoglobine. Chérie ? Ca va couper.

Qui aurait pu penser il y a encore quelques mois qu'un film d'horreur Winnie The Pooth sur le plus plus mignon des oursons allait sortir pour briser notre enfance. Pas nous, c'est en tout cas certain. Cette nouvelle bande annonce qui fait froid dans le dos aura de quoi secouer votre âme une seconde fois après celle du mois de septembre dernier.

Winnie the Pooh va ruiner votre enfance

Le scenario du film est assez simpliste, voyez plutôt : les personnages de Winnie et Porcinet sont abandonnés par Jean-Christophe en pleine forêt pour partir à l'Université. Sans nourriture, ils deviennent soudainement complètement sauvages et déséquilibrés à tel point que Bourriquet se fait même dévorer par le duo. Plusieurs années après, Jean-Christophe revient avec sa nouvelle épouse comme si de rien n'était pour lui présenter ses vieux amis d'enfance. Evidemment comme vous pouvez vous en douter rien ne va se passer comme prévu et une escalade de violence va débuter. Un véritable bain de sang pourrait t-on même dire.

Le film semble prévu pour le 15 février 2023, parfait pour célébrer dignement la Saint Valentin en amoureux. Mais cette date ne semble concerner que les USA et il n'y a pour l'heure rien de précisé pour l'Europe et encore moins la France. Le réalisateur Rhys Frake-Waterfield ne semble en tout cas pas vouloir s'arrêter là et il prépare aussi un film d'horreur sur Peter Pan. Alors, ça vous tente ?