Le week-end approche et les plateformes de distribution comme Epic Games Store et Steam vont mettre en ligne un ou plusieurs jeux gratuits de façon temporaire ou définitive. En août, les utilisateurs ont ainsi pu tester pendant quelques jours Diablo 4 et sa saison 5. L'offre est désormais terminée, mais Valve ne va pas stopper ses bonnes habitudes. Un titre veut se faire connaître du plus grand nombre et est disponible gratuitement mais plus pour très longtemps.

Un jeu Steam gratuit super stupide disponible

L'Epic Games Store devrait combler les fans du ballon rond en leur offrant Football Manager 2024 jusqu'au 12 septembre 2024. La série de gestion footballistique de référence sur le marché, qui propose ici une édition entre l'épisode de transition et le meilleur volet de la franchise. Une grande réussite mais qui pourrait rebuter les néophytes en raison notamment de son interface. À l'inverse, sur Steam, le jeu gratuit de cette semaine est ultra confidentiel, même si son studio JRPG Novels revendique plus de 70 000 de téléchargements pour la version mobile.

Le nouveau jeu gratuit Steam est donc disponible et c'est littéralement complètement stupide comme son nom l'indique. Il s'agit de Super Stupid Game. « Le jeu stupide ultime à petit budget qui a fait couler beaucoup d'encre au Japon ». Le titre de JRPG Novels vous propose des combats en mode autobattler où s'affrontent des personnages en papier. Des héros en tout genre qui peuvent utiliser des compétences spéciales, en plus de s'équiper d'une « Carte d'équipement » pour se renforcer.

Cette version Steam de Super Stupid Game offre même une fonctionnalité « Tour légendaire » à destination des streamers. « Nous avons également un niveau qui semble être un jeu stupide qui "ne peut pas être vaincu par les gens ordinaires" » indique la fiche du jeu. Bon c'est clairement un titre mobile peu ambitieux, mais il y a tout de même 13 avis positifs. Si vous êtes intrigués, il y a actuellement une campagne gratuite sur Steam qui prend fin « bientôt ». Le studio ne donne pas de date en revanche, et on ne connaît pas non plus le modèle économique au-delà de cet essai.

Pour le récupérer, rendez-vous sur la page Steam de Super Stupid Game. Vu les ambitions, ça ne doit pas peser bien lourd. Un petit avertissement tout de même : c'est uniquement disponible en anglais, ou japonais, mais il n'y a pas d'interface ou de sous-titres en français.

Source : boutique Steam.