Si vous êtes à la recherche de frissons et d'adrénaline, ne cherchez plus : un jeu multijoueur d'horreur extrêmement populaire est actuellement gratuit sur Steam, mais l'offre ne dure que 10 heures supplémentaires. Dépêchez-vous de télécharger ce titre acclamé avant que l'opportunité ne disparaisse. L'occasion de se faire un petit plaisir dans le cœur de l'été.

De l'horreur sur Steam pour l'été

Dead by Daylight, le célèbre jeu multijoueur asymétrique d'horreur développé par Behaviour Interactive, est actuellement gratuit sur la plateforme Steam, mais seulement pour encore 10 heures. Ce jeu, lancé en 2016, a su conquérir une vaste communauté de joueurs grâce à son concept unique et ses mises à jour régulières qui maintiennent l'intérêt et la tension à leur comble.

Dans Dead by Daylight, les joueurs sont plongés dans une atmosphère terrifiante où ils doivent survivre à un tueur implacable. Le jeu se déroule en parties à cinq joueurs : un joueur incarne le tueur, tandis que les quatre autres jouent le rôle de survivants. Le but des survivants est de réparer des générateurs éparpillés sur la carte afin de pouvoir ouvrir les portes de la sortie et échapper aux griffes du tueur. Chaque tueur a ses propres compétences et pouvoirs uniques, rendant chaque partie différente et imprévisible. Le jeu est gratuit à l'occasion du nouvel événement qui permet de réaliser une partie avec 2 tueurs. Un changement de paradigme intéressant.

Les survivants, quant à eux, doivent faire preuve de stratégie et de coopération pour déjouer les plans du tueur. Ils peuvent utiliser divers objets et compétences pour se soigner, distraire le tueur ou aider leurs coéquipiers. La clé de la survie réside souvent dans la communication et la coordination entre les joueurs, ajoutant une dimension sociale et collaborative au jeu.

Plein de personnages

Dead by Daylight se distingue également par son impressionnante galerie de personnages, comprenant à la fois des créations originales et des icônes de l'horreur comme Michael Myers, Freddy Krueger et Leatherface. Cette diversité permet aux joueurs de choisir leur personnage favori et d’explorer des styles de jeu variés, que ce soit en tant que tueur ou survivant.

Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de plonger dans l'univers macabre de Dead by Daylight, cette offre gratuite sur Steam représente une excellente opportunité. Que vous soyez un amateur de sensations fortes, un fan de jeux de survie ou simplement curieux de découvrir ce phénomène du jeu vidéo, ne manquez pas cette chance de tester gratuitement Dead by Daylight. Il suffit de se rendre sur la page Steam du jeu.

Source : Steam