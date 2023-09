Les bons plans s’enchaînent pour les joueurs PC. Amazon Prime Gaming a déployé son premier jeu offert aux abonnés, qui n’est autre que Football Manager 23. L’Epic Games Store continue sa distribution de cadeaux hebdomadaires quand Steam y est allé de son weekend de jeu gratuit, permettant aux joueurs de tester une production donnée le temps de quelques jours. La boutique continue sur sa lancée avec un dernier jeu jouable gratuitement pour commencer la semaine. Attention toutefois, il ne reste plus beaucoup de temps pour l’essayer.

Un jeu jouable gratuitement sur Steam

Vous avez du temps à tuer en ce début de semaine ? Steam a pensé à vous. Un jeu est actuellement gratuit pendant quelques heures encore. Il faudra donc se hâter pour tester ce titre qui a eu son petit succès critique. Inutile de faire durer le suspense plus longtemps, il s’agit du très bon Children of Morta. Dans cette production indépendante, les joueurs suivent l’histoire d’une famille extraordinaire de héros : les Bergson. Jouable entièrement en coop en ligne, le RPG propose quelques touches d’action, d’aventure, de de rogue-lite et de hack'n'slash. Un cocktail savoureux qui s’est depuis agrémenté de nouveaux ingrédients. Après son lancement initial en 2019, ce jeu gratuit Steam a déployé toute une feuille de route, désormais achevée, ajoutant tout un tas de contenus et nouveautés gratuites. Certaines améliorent d’ailleurs certains reproches qui étaient faits au jeu, notamment au niveau de son drop.

Et c’est justement tout ce contenu et toutes ses mises à jour auxquels vous avez accès pendant quelques heures encore. L’essai gratuit Steam se terminera en effet le mercredi 13 septembre à 19h. Les plus acharnés auront le temps de terminer l’histoire principale qui demande 20h grand maximum, sachant que le jeu offre une véritable rejouabilité de par ses mécaniques rogue-lite, sa génération procédurale et la possibilité de créer plusieurs personnages. Petit plus non négligeable, Children of Morta est entièrement jouable en coop, et ça apporte clairement une toute nouvelle saveur à l’expérience. Un jeu actuellement gratuit sur Steam donc, qui a su faire mouche auprès des amateurs du genre grâce à son pixel art, son écriture ou encore ses personnages attachants. Si vous souhaitez poursuivre votre aventure par la suite, sachez que le titre est actuellement en promotion sur Steam à 5,49€ au lieu des 21,99€ demandés habituellement.