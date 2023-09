Un nouveau jeu gratuit sur Steam, ça vous branche ? C’est ce que vous propose Bandai Namco pendant quelques jours. Une opération séduction limitée dans le temps qui permet à la firme de faire parler d'elle en bien et à vous, joueurs, de mettre la main sur l'un de ses jeux phares sans débourser un centime. Il suffit simplement de faire une petite manipulation pour récupérer votre cadeau.

Bandai offre un jeu gratuit sur Steam

Les jeux gratuits sur Steam ne sont pas rares, mais qu'une firme offre elle-même l'un de ses jeux l'est un peu plus. Pour conclure ce mois de septembre 2023, Bandai a lancé une offre exceptionnelle. En vous rendant sur son site officiel, vous pourrez tenter de récupérer un gros jeu gratuitement à enregistrer sur Steam. Il s'agit de Man of Medan, un jeu d'horreur narratif développé par Supermassive (The Quarry, Until Dawn), qui appartient à la série The Dark Pictures Anthology. Pour mettre la main sur ce précieux jeu, il suffit de vous rendre sur le site officiel de Bandai, de vous y connecter avec votre compte Bandai (ou d'en créer un pour l'occasion) et d'accepter, ou non, les conditions. Vous recevrez alors un email vous donnant accès au jeu gratuitement (il faudra peut-être patienter un peu entre l'envoi sur le site et la réception du mail). Attention toutefois, les clés sont limitées et Bandai applique la règle du premier arrivé, premier servi, il faudra donc faire très vite pour en profiter. L'offre est ouverte du 25 au 29 septembre 2023, pas un jour de plus. Alors foncez !

Man of Medan, apprécié que détesté, à faire au moins une fois

Man of Medan est une aventure horrifique et narrative qui met en scène un groupe de camarades se retrouvant dans une bien mauvaise posture alors qu'ils partent explorer une épave en pleine mer. Comme dans toutes les dernières productions du studio, chaque choix a son importance et une mauvaise décision peut carrément coûter la vie à vos héros. Pas très long, Man of Medan n'a pas convaincu tout le monde à sa sortie. Trop court, peu surprenant, trop classique… les critiques des joueurs et de la presse sont légion. Néanmoins, le jeu reste une expérience sympathique qu'il est facile à faire entre deux grosses sorties, par exemple. Dans la mesure où il est offert, pourquoi se priver ?