Steam casse une nouvelle fois les prix de nombreux jeux cette semaine, et ne fait pas les choses à moitié puisque de superbes titres sont actuellement en promo et ne coûtent que quelques centimes.

C’est la routine désormais, Steam solde des centaines de jeux chaque semaine et n’hésite pas à faire baisser les prix de manière drastique. Pour ces offres de la mi-semaine, la plateforme de Valve met en avant plusieurs licences, mais aussi une tonne de jeux liés à une seule thématique : la réflexion. Et dans cette sélection se trouve de nombreux jeux à moins de 1 €, dont trois pépites totalement cultes qu’il ne faut pas louper.

Steam solde trois pépites à faire absolument !

Si les jeux de réflexion sont assez niche en général, quelques-uns d’entre eux sont tout de même devenus de véritables incontournables. C’est notamment le cas de ces trois grosses pépites actuellement vendues pour quelques centimes d’euro. Il s’agit des deux jeux Portal et de Limbo. Les deux premiers sont des puzzle game développé par Valve et qui ont littéralement marqué la sphère vidéoludique dès leur sortie. Dans cette série, le joueur doit s'extirper d’un étrange complexe scientifique en traversant des zones de tests en ruine ou encore le laboratoire lui-même. Le tout en utilisant le désormais iconique Portal Gun, une arme expérimentale capable de créer des portails dimensionnels. Les deux jeux brillent non seulement avec leurs différentes énigmes, mais aussi grâce à leur narration étonnamment bien ficelé et drôle avec ça. Portal 2 propose même un mode coopératif addictif, tandis que le premier Portal s’est récemment offert un patch RTX monstrueusement impressionnant.

Enfin, Limbo est un jeu de plateforme et de réflexion indépendant à la direction artistique atypique et assez incroyable. On y incarne un enfant perdu au milieu d’un monde étrange qui devra traverser tout un tas de dangers et affronter ses plus grandes peurs. Une vraie pépite.

Trois pépite intemporelles à moins de 1€

Portal à 0,97€ au lieu de 9,75€ (-90%)

à 0,97€ au lieu de 9,75€ (-90%) Portal 2 à 0,97€ au lieu de 9,75€ (-90%)

à 0,97€ au lieu de 9,75€ (-90%) Limbo à 0,99€ au lieu de 9,99€ (-90%)

D'autres jeux pour passer le temps en promo jusqu'à -90%!

Dans la foulée, une multitude d'autres jeux de réflexion sont actuellement en promotion. Dans le lot, il y a un peu à boire et à manger, mais nous vous avons trouvé quelques jeux sympathiques à faire pour passer le temps. Des titres comme Bejeweled 3, Chuzzle ou encore Peggle font partie de ces jeux à lancer occasionnellement pour passer le temps.

D'autres comme Darkarta, Crazy Machines 3 ou encore The Room sont en revanche bien plus populaire dans leur genre et propose des énigmes basées sur la recherche d'objets ou encore la résolution de casse-tête. Des titres qui pourraient bien vous surprendre.

Darkarta : A Broken Heart's Quest Standard Edition à 0,99€ au lieu de 4,99€ (-80%)

à 0,99€ au lieu de 4,99€ (-80%) Crazy Machines 3 à 0,99€ au lieu de 9,99€(-90%)

à 0,99€ au lieu de 9,99€(-90%) The Room à 0,99€ au lieu de 4,99€

à 0,99€ au lieu de 4,99€ Zuma Deluxe à 0;99€ au lieu de 4,99€ (-80%)

à 0;99€ au lieu de 4,99€ (-80%) Peggle à 0,99€ au lieu de 4,99€ (-80%)

à 0,99€ au lieu de 4,99€ (-80%) Bejeweled 3 à 0,99€ au lieu de 4,99€ (-80%)

à 0,99€ au lieu de 4,99€ (-80%) Last Resort Island à 0,89€ au lieu de 8,90€ (-90%)

à 0,89€ au lieu de 8,90€ (-90%) Fantasy Quest Solitaire à 0,89€ au lieu de 8;90€ (-90%)

à 0,89€ au lieu de 8;90€ (-90%) Chuzzle Deluxe à 0,99€ au lieu de 4,99€

Comme d'habitude, toutes ces offres et beaucoup d'autres sont à retrouver directement sur la page dédiée de votre magasin Steam.