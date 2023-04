Ubisoft a de très nombreuses licences marquantes dans son catalogue comme Assassin’s Creed, Watch Dogs, Rayman ou encore Far Cry. D’ailleurs, certaines d’entre-elles seront même mises à l’honneur dans le prochain gros FPS compétitif, et free-to-play, de l’éditeur, XDefiant, véritable carton avant même sa sortie officielle. Mais ce week-end, ce sont d’autres franchises toutes aussi cultes qui sont mises en avant sur Steam à l’occasion de très grosses promotions.

Des franchises d'Ubisoft à prix cassé sur Steam

Pour finir le mois d’avril en beauté, la plateforme de valve a décidé de solder un grand nombre de jeux estampillés Tom Clancy’s. Ce sont donc d'excellents titres signés Ubisoft qui font l’objet de grosses réductions comme Splinter Cell, Rainbow Six, Ghost Recon ou encore The Division. Si les titres les plus récents profitent de réduction majeure, les jeux un peu plus anciens quant à eux passent carrément sous la barre des 2 €.

On retrouve ainsi le tout premier Splinter Cell ou encore Rainbow Six 3 et Lockdown à 1,24 €. C’est donné.

Les autres titres de ces franchises sont d’ailleurs proposés à très bas prix puisqu’il n’excède pas les 5 €. Autrement dit, si vous comptiez vous refaire certains des jeux les plus cultes de ces célèbres licences, c’est le moment d’en profiter.

Licence Splinter Cell à moins de 4 € sur Steam

Splinter Cell à 1,24€ au lieu de 4,99€ (-75%)

à 1,24€ au lieu de 4,99€ (-75%) Splinter Cell : Chaos Theory à 2,49€ au lieu de 9,99€ (-75%)

à 2,49€ au lieu de 9,99€ (-75%) Splinter Cell : Double Agent à 2,49€ au lieu de 9,99€ (-75%)

à 2,49€ au lieu de 9,99€ (-75%) Splinter Cell : Conviction à 3,74€ au lieu de 14,99€ (-75%)

à 3,74€ au lieu de 14,99€ (-75%) Splinter Cell : Blacklist à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Licence Rainbow Six à moins de 3 €

Rainbow Six 3 -Gold Edition à 1,24€ au lieu de 4,99€ (-75%)

à 1,24€ au lieu de 4,99€ (-75%) Rainbow Six : Lockdown à 1,24€ au lieu de 4,99€ (-75%)

à 1,24€ au lieu de 4,99€ (-75%) Rainbow Six Vegas à 2,49€ au lieu de 9,99€ (-75%)

à 2,49€ au lieu de 9,99€ (-75%) Rainbow Six Vegas 2 à 2,49€ au lieu de 9,99€ (-75%)

Licence Ghost Recon à moins de 4 €

Ghost Recon à 2,99€ au lieu de 9,99€ (-70%)

à 2,99€ au lieu de 9,99€ (-70%) Ghost Recon : Future Soldier à 3,74€ au lieu de 14,99€ (-75%)

Plusieurs jeux récents d'Ubisoft en solde jusqu'à -80 %

En plus de ces jeux désormais cultes pour tout un tas de joueurs, ce sont plusieurs gros titres récents de ces mêmes licences qui font l'objet de très promotions sur Steam. The Division, qui va avoir le droit à un nouvel opus, est ici affiché à moins de 9€. Tandis que les deux gros open world Ghost Recon rabotent leur prix de -80%. Enfin, le très joué et très apprécié Rainbow Six Siege, toujours en activité, passe sous la barre des 8€. Ce FPS compétitif est toujours mis à jour et ajoute du nouveau contenu régulièrement. Il a également une place de choix sur la scène esport.

Les offres Steam sur les jeux récents d'Ubi