On connaît la chanson par cœur désormais. Dès ce vendredi, quelques éditeurs proposeront leurs jeux gratuitement sur Steam le temps d’un weekend. Il arrive cependant que certains titres méritent plus de temps pour être découverts et que l’offre s’étende à une semaine complète. C’est le cas pour ce nouveau titre à découvrir sans dépenser un seul centime, et vu l’énormité de son monde ouvert, 7 jours ce ne sera pas de trop.

Un nouveau jeu gratuit sur Steam pour un temps limité, foncez !

C’est le grand jour. Le Fallout Day se tiendra ce soir, mercredi 23 octobre à 23h00, heure française. À l’occasion de la retransmission, Bethesda fera quelques annonces autour de la licence. L’entreprise américaine pourrait glisser quelques mots sur la saison 2 de la série Prime Video, dont le tournage devrait débuter l’année prochaine. C'est en revanche surtout son MMO qui sera à l’honneur. À cette occasion, Fallout 76 se laisse à nouveau approcher gratuitement. Une nouvelle période d’essai a donc été lancée sur PC via Steam. Comme toujours, les joueurs pourront tester l’intégralité du jeu de base et de ses mises à jour sans aucune concession. La progression sera évidemment conservée en cas d’achat du jeu. Pour inciter celles et ceux en terrain conquis à craquer, Fallout 76 et ses extensions sont actuellement en promo sur toutes les boutiques habituelles avec des réductions pouvant grimper jusqu'à -75%.

Pour rappel, ce jeu actuellement gratuit sur Steam se démarque grandement des autres jeux Fallout avec sa composante multijoueur. Le titre vous propose alors de sortir du confort de votre Abri 76 pour aller reconstruire les Appalaches en compagnie d’autres joueurs. On retrouve alors à peu de choses près le gameplay du dernier épisode en date, mais avec toutes les mécaniques que l’on attend d’un jeu multijoueur de cette trempe. Construction de bases, raids contre des boss retors et autres événements in-game seront le quotidien des explorateurs des Terres Désolées.

Si ce jeu gratuit Steam a reçu un accueil des plus mitigés à son lancement en 2018, les équipes se sont depuis affairées à transformer le jeu à grands renforts de changements et extensions et le résultat a fini par payer. Vous pouvez découvrir gratuitement le travail abattu par vous-même jusqu’au 29 octobre sur Steam, mais également sur PS5 et Xbox Series. Si la plateforme de Valve a votre préférence, il vous suffit de vous rendre sur la page du jeu et de le télécharger. Pour les versions consoles, il vous suffira de télécharger la version d'essai, qui vous donnera également accès au jeu de base complet.

Source : Steam