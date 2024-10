La série Fallout nous donne enfin des nouvelles de sa saison 2 et elles sont excellentes ! L'une des actrices majeures prend la parole et répond à une question que beaucoup de fans se posent.

Lors de son annonce, la série Fallout a fait grandement parler. Les fans étaient à la fois impatients et curieux, mais aussi sur la réserve tant les adaptations de jeux vidéo sur petits et grands écrans peuvent décevoir. À sa sortie, le succès est immédiat. La série Fallout de Prime Video est une réussite à presque tous les niveaux si bien qu’une seconde saison est rapidement commandée. Jusqu’ici, nous n’avions pas grand chose de plus à nous mettre sous la dent la concernant, mais ça vient de changer.

À New York, c’est le Comic Con, un rendez-vous incontournable pour tous les fans de la sphère « geek ». Un évènement qui est également l’occasion de décrocher quelques informations concernant nos films, séries, jeux vidéo ou comics favoris. C’est ce qu’ont fait nos camarades de chez Screen Rant qui se sont rendus sur place micro sous le bras pour discuter avec Leslie Uggams qui incarne Betty Pearson, l’une des têtes de l’abri 33 dans la série Fallout.

La saison 2 de Fallout nous donne enfin de ses nouvelles !

Alors qu’ils discutent du rôle de l’actrice dans la série, et que cette dernière affirme que son personnage a encore beaucoup de choses à dévoiler, Screen Rant met les pieds dans le plat et demande si le tournage de la saison 2 a déjà commencé. Une question que beaucoup se posent puisque de l’aveu même d’Ella Purnell, l’actrice principale de la série, il y a encore quelques semaines, c’était le flou total. Oui, une saison 2 de Fallout était prévue et arriverait prochainement, mais l’actrice n’avait aucune information concernant le début du tournage.Vérité ou petit mensonge pour la cacher ? Nous ne saurons jamais. Ce qui est sûr, c’est que Leslie Uggams elle, n’a pas mâché ses mots en répondant à nos confrères.

Non, la saison 2 de Fallout n’a pas encore débuté son tournage, mais c’est imminent. « Nous commençons [le tournage] en novembre » déclare Leslie Uggams qui se dit par ailleurs « absolument ravie ». C’est donc bien parti pour la saison 2 de Fallout, enfin ! Une excellente nouvelle qui va assurément faire plaisir aux fans de la première heure. On a déjà hâte de retrouver Ella Purnell, Walton Goggins, Aaron Moten ou encore Leslie Uggams justement. Avec des caméras qui commenceront à tourner d’ici le mois de novembre, si tout se passe bien, on peut espérer revoir la série d’ici le début de l’année 2026 (en se reposant sur ce qu’il s’est passé avec la première saison). Il va falloir attendre encore un petit moment, mais si on a le droit à une seconde saison, ne serait-ce qu’au même niveau que la première, on est déjà ravis.

Source : Screenrant