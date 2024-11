Le nouveau jeu Epic Games Store sera disponible à 17h, tandis que Castlevania Anniversary Collection et Snakebird Complete vivent leurs derniers moments dans les jeux gratuits de la semaine. Comme à chaque fois, il y a également des offres similaires sur d'autres plateformes telles que Steam. L'un des plus grands éditeurs va justement proposer gratuitement l'un de ses jeux phares du jeudi 21 au lundi 25 novembre 2025. Accrochez vos ceintures, car vous en aurez bien besoin...

Le jeu gratuit Steam du 21 au 25 novembre 2025

En ce moment, Steam offre le DLC gratuit The Binding of Isaac: Repentance+. Un contenu jouable gratuitement sous réserve d'avoir en sa possession The Binding of Isaac: Rebirth. En revanche pour tester le prochain très gros jeu gratuit du weekend, il n'y aura pas besoin d'acquérir quoi que ce soit. Il suffit juste d'avoir un minimum d'appétit pour les voitures, le pilotage et spécialement la formule 1. En effet, Electronic Arts permet de découvrir F1 24 dans le cadre de l'opération « Free to Play » qui est organisé entre le 21 et 25 novembre 2024. « Les joueurs pourront vivre le frisson des dernières courses de la saison 2024 de F1 et essayer gratuitement le jeu officiel du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA » précise EA.

Cet essai gratuit est disponible sur PC via Steam, mais aussi sur toutes les consoles (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One) où le titre est sorti. « Le titre de champion 2024 étant encore en jeu aussi bien pour les constructeurs que pour les pilotes, il s'agit de la fin de saison la plus excitante que nous ayons connue depuis longtemps. Nous voulons que tout le monde s'installe dans le cockpit et vive l'excitation d'être un pilote de F1 pendant ce week-end gratuit » déclare Lee Mather, senior creative director d'EA Sports F1 24.

Peu importe que soyez sur Steam ou sur consoles, vous aurez aussi le droit à du Double Podium Pass XP pour débloquer des contenus et récompenses plus rapidement. L'artiste Lefty Out There a également dessiné une livrée inspirée de Max Verstappen, qui sera offerte aux joueurs. Et si vous prévoyez de l'acheter au-delà de l'essai gratuit, il y a une promotion de 60%.

Voici les dates et horaires exacts pour jouer gratuitement à F1 ce week-end :

PC via Steam : du 20 novembre 2024 à 23h00 au 25 novembre 2024 à 23h00

PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One : du 21 novembre 2024 à 23h00 au 24 novembre 2024 à 21h00

Source : Electronic Arts.