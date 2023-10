Chaque jour, de nouveaux jeux débarquent sur Steam. Toutefois, certains créent beaucoup plus de remous que d'autres, à l'instar de cet énorme titan. Explications.

Steam est reconnu comme la plateforme la plus richement dotée dans le monde du jeu vidéo. En toute simplicité, la création de Valve regorge de plus de 50 000 jeux, et ce chiffre est en constante augmentation mois après mois. Parmi les arrivées notables pour le mois d'octobre 2023, un mastodonte est susceptible de ravir de nombreux joueurs.

Steam frappe fort

En effet, nous apprenons via le stream récent des développeurs que le hack'n'slash Diablo 4 sera bientôt disponible sur Steam, plus précisément à partir du 17 octobre 2023. Tout comme sur Battle.net, celui-ci se décline en plusieurs versions, en plus de la version de base (le jeu seul). Ainsi, nous pouvons noter :

La version Ultimate Edition qui inclut :

l'emote "Ailes du Créateur",

la monture "Tentation",

l'armure de monture "Carapace infernale",

la monture "Amalgame de rage" pour World of Warcraft,

les ailes d’Inarius et le familier murloc d’Inarius pour Diablo 3,

l’accès au passe de combat accéléré avec 20 sauts de palier et un objet ornemental.

La Digital Deluxe Edition qui inclut :

la monture Tentation*

l’armure de monture Carapace infernale

les ailes d’Inarius et le familier murloc d’Inarius pour Diablo III

la monture Amalgame de rage pour World of Warcraft

l’accès au passe de combat saisonnier premium

Le 17 octobre n’est pas une date choisie au hasard pour faire débarquer le jeu sur Steam. En effet, c’est également le jour de lancement de la saison du sang, ou la saison 2. L'arrivée de Diablo 4 sur Steam ne va pas fondamentalement bouleverser les choses. Cependant, nous avons appris de la bouche d'Adam Fletcher, responsable de la communauté, que le jeu sera également jouable sur Steam Deck. Bien qu'aucun détail concernant la qualité de jeu attendue n'ait été fourni, c'est néanmoins une excellente nouvelle. Si le jeu était déjà jouable "en sous-main" avec des méthodes peu orthodoxes, désormais, avec l’approbation de Blizzard, nous pourrons jouer directement dans nos toilettes (ou ailleurs). Plutôt sympa, n'est-ce pas ? En plus, cela permet aux gros utilisateurs de Steam de ne pas multiplier les plateformes. On sait à quel point les joueurs PC sont soucieux de ne pas s'éparpiller et de tout réunir au même endroit.

Les joueurs pourront donc aussi profiter de la saison 2 directement. Nous savons d'ores et déjà que la Saison du Sang introduira un nouveau compagnon, Erys, ainsi qu'une quête inédite se déroulant après la défaite de Lilith. Cinq nouveaux boss de fin de jeu et des retours notables sont également au rendez-vous. De quoi combler tout le monde. Cette nouvelle vague de joueurs pourrait insuffler une nouvelle vie au jeu.