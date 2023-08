Nous étions déjà au courant que Lenovo développait une console portable baptisée Legion Go. Aujourd'hui, grâce aux révélations du média WindowsReport, nous avons plusieurs images illustrant cette nouveauté. Selon ces informations, ce dernier gadget technologique de Lenovo pour le jeu sur PC semble s'inspirer fortement de la Steam Deck et de l'Asus ROG Ally, tout en empruntant également certains éléments à la Nintendo Switch. D'après Windows Report, la Legion Go est dotée d'un écran de huit pouces. Les clichés dévoilent deux contrôleurs ressemblant aux Joy-Con, détachables, et un support large similaire à celui de la Switch OLED, parfait pour un jeu en mode table. Il semble que les ingénieurs aient cherché à fusionner les caractéristiques des trois dispositifs pour en proposer une synthèse.

Legion Go, le mélange des genres (Nintendo Switch/Steam Deck/Ally)

Le journaliste Tom Warren a également partagé ces découvertes sur son compte Twitter, comme vous pouvez le constater ci-dessous :

Qu'apprenons-nous de ces images ? Les contrôleurs de la Legion Go apparaissent comme un croisement entre les Joy-Cons détachables de la Nintendo Switch et les grips ergonomiques et fixes de la Steam Deck. On note aussi la présence d'un pavé tactile sous le contrôleur droit, alors que, pour rappel, la Steam Deck en propose un de chaque côté. Étant donné que les contrôleurs sont amovibles, Windows Report suggère que l'écran serait tactile, ce qui semble effectivement cohérent.

Un duel de titans

Un des aspects les plus marquants de ces images est l'épaisseur notable de la Legion Go. C'est à l'opposé de ce que propose le ROG Ally, plus fin, mais qui sacrifie en revanche sur l'autonomie. Windows Report mentionne que la Legion Go fonctionnera sous Windows 11, ce qui implique une compatibilité avec tous les jeux Windows adaptés aux spécifications de la console. Dans une précédente fuite sur cette console, Windows Central avait indiqué que l'appareil serait équipé des processeurs AMD Phoenix, présents également dans le ROG Ally. Il est donc raisonnable d'anticiper une puissance similaire, avec peut-être un avantage en termes d'autonomie pour se démarquer sur le marché.

À l'arrière de la machine, on peut observer plusieurs grilles dédiées à la ventilation. Espérons que cela n'entraînera pas un bruit excessif. Sous les manettes se trouvent deux boutons additionnels. Ainsi, Lenovo propose un total de quatre boutons supplémentaires par manette pour sa console. En examinant de plus près la tranche supérieure, il semble y avoir un port USB-C destiné à la charge, un port jack 3,5 mm pour l'audio et un lecteur de microSD pour augmenter la capacité de stockage de jeux.

Il reste à découvrir le prix de ce Legion Go. Le Steam Deck est actuellement proposé à 339 euros, tandis qu'il faut débourser pas moins de 799 euros pour le ROG Ally d'Asus et 319 euros pour la Nintendo Switch OLED.