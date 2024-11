Steam propose un nouveau cadeau gratuit, en plus des deux jeux déjà offerts. Une aubaine qu’il serait dommage de rater ! Cependant, il faudra faire vite pour en profiter.

Outre les jeux gratuits à garder à vie ou les essais permettant de découvrir un jeu pendant plusieurs heures, Steam propose régulièrement des cadeaux et des DLC, parfois gratuits pour certains titres. C’est le cas aujourd’hui pour un free-to-play au succès incontestable. Explications.

Un contenu gratuit qui fait plaisir sur Steam

Bonne nouvelle pour les amateurs de batailles navales ! Jusqu’au 4 décembre à 19h, World of Warships vous offre le Ning Hai, un croiseur asiatique de rang III. Ce DLC, habituellement vendu à 8,99 €, est totalement gratuit pour une durée limitée. Une occasion à ne pas manquer !

Le Ning Hai n’est pas un simple navire. Ce croiseur compact a marqué l’histoire en étant le navire amiral de la marine de la République de Chine dans les années 1930. Dans World of Warships, il brille par ses canons à tir rapide, idéaux pour frapper à longue portée. Il est également équipé de lance-torpilles performants et bénéficie d’une très bonne furtivité. Sa maniabilité est un atout majeur, mais attention : il a une vitesse limitée et peu de points de structure. Il faudra donc jouer de manière stratégique, en exploitant son agilité pour surprendre vos adversaires.

Que contient le pack gratuit ?

Voici ce que vous obtenez avec ce DLC :

Le Ning Hai , croiseur asiatique de rang III.

, croiseur asiatique de rang III. Un commandant avec 3 compétences , parfait pour optimiser votre jeu.

, parfait pour optimiser votre jeu. Un emplacement de port pour stocker votre nouveau navire.

Petite précision : si vous avez déjà le Ning Hai, vous ne recevrez pas de compensation. C'est ainsi...

Deux toujours gratuits sur Steam

En outre, deux jeux sont toujours gratuits sur Stem. Si vous aimez l'humour décalé et les jeux de survie, Breathedge est actuellement gratuit sur Fanatical, une plateforme encore méconnue mais qui propose régulièrement des jeux Steam sans frais. Dans ce titre interstellaire, vous incarnez "The Man", un homme ordinaire piégé dans l'espace après un accident. Entre gestion de l’oxygène, fabrication d’outils absurdes et découverte d'une conspiration galactique, l’aventure promet d’être aussi périlleuse qu’hilarante.

Par ailleurs, Dark Sector est également offert gratuitement sur Steam jusqu'au 30 novembre à 18h. Ajoutez-le vite à votre bibliothèque pour enrichir votre collection sans dépenser un centime !

Les deux jeux en question

Breathedge

Dark Sector

Source : Steam