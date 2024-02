Steam, c'est le rendez-vous pour celles et ceux qui cherchent des promotions alléchantes. La plateforme attire des millions de joueurs, mais on a parfois affaire à des mauvaises surprises. C'est ce qu'on vient justement de constater. Sans crier gare, deux jeux issus de la même franchise ne sont plus disponibles à l'achat. Pourtant, ils sont sortis depuis un bon moment. L'incompréhension se fait entendre au sein de la communauté, qu'est-ce que ça signifie pour les autres titres de la licence ?

Deux Devil May Cry ne sont plus disponibles sur Steam

Alors, la question est : qui est concerné ? On parle ici de deux opus de la série de jeux Devil May Cry. Pour être plus précis, nos « stars » du jour sont le 4 et le 3 Special Edition. Pour une raison qu'on ignore, leurs pages Steam indiquent qu'ils ne sont plus disponibles à la vente. Le plus étrange, c'est que la Special Edition du 4 est toujours accessible, contrairement à sa version de base. Mais alors, quelles sont les raisons derrière ce choix ? Eh bien, on n'en sait strictement rien. Il y a bien des hypothèses qui mettent en avant un remaster ou un remake, mais ça paraît tiré par les cheveux.

De toute évidence, c'est Capcom qui a pris la décision, mais pourquoi est-ce que Steam est la seule plateforme concernée ? Pourquoi ces jeux sont-ils visés ? Est-ce une simple erreur ? Pour l'instant, difficile de se prononcer sans une déclaration officielle de la part du studio. Ce dernier a été contacté, et on attend une réponse. On n'est pas garanti d'en avoir une, mais c'est une situation qu'on aimerait bien éclaircir. En plus, les autres Devil May Cry, comme le 5 ou DmC, n'ont pas eu droit à cette sentence étrange.

Dans le doute, vous avez encore la possibilité de jouer à Devil May Cry 3 sur Steam. Pour ça, il faut passer directement par la DMC HD Collection. C'est un peu fastidieux, mais vous n'avez pas vraiment une meilleure option à l'heure actuelle. Quoi qu'il en soit, on est dans le flou, d'autant plus que ça fait suite à un sort similaire réservé à un titre très apprécié.

Un autre jeu est concerné

Effectivement, on n'est pas face à un cas isolé. Il y a peu, le TPS Spec Ops : The Line a été retiré de Steam, sans explication donnée au préalable. Dites-vous bien que le créateur du jeu en personne n'était pas au courant de cette décision. Il s'était d'ailleurs exprimé sur X à ce sujet : « cela n’a aucun sens – surtout parce que les thèmes évoqués par Spec Ops: The Line sont encore plus pertinents aujourd’hui que jamais auparavant. Qu’est-ce qu’il s’est passé 2K et Steam ? ».

Il y a quand même une grande différence avec Devil May Cry, puisqu'on a eu le fin mot de l'histoire pour Spec Ops : The Line. En fait, il n'a pas seulement disparu de Steam, mais également d'autres magasins. 2K a expliqué que les partenariats étaient arrivés à leur terme, et on imagine que ça a un rapport avec les musiques qu'on entend dans le jeu. Par conséquent, ils ont été obligés de le retirer des stores.