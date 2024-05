Star Wars et le jeu vidéo entretiennent une très belle histoire d'amour. Et justement, ça tombe bien, car sur Steam, vous allez pouvoir profiter de très belles soldes sur la quasi-totalité des jeux de la franchise. Il y en a pour tous les budgets, avec des prix variés. De quoi faire chauffer la carte bleue et surtout découvrir ou redécouvrir de belles petites merveilles dans cette galaxie lointaine, très lointaine.

Des jeux Star Wars cultes à moins de 5€ sur Steam !

Cette catégorie offre une variété impressionnante de titres Star Wars, allant des classiques de la série aux jeux plus récents, tous à des prix très abordables. Les options incluent des jeux d'action tels que Star Wars Battlefront II et Star Wars Jedi: Fallen Order, ainsi que des jeux de stratégie comme Star Wars Galactic Battlegrounds Saga. Pour les amateurs de simulations de vol, Star Wars: Squadrons et Star Wars: X-Wing Special Edition sont disponibles. Ce groupe de jeux est idéal pour les joueurs désirant explorer l'univers de Star Wars sans dépenser beaucoup.

STAR WARS Battlefront II : 4,79€ [Lien]

: 4,79€ [Lien] STAR WARS Jedi: Fallen Order : 3,99€ [Lien]

: 3,99€ [Lien] STAR WARS: Squadrons : 1,99€ [Lien]

: 1,99€ [Lien] STAR WARS Battlefront : 4,99€ [Lien]

: 4,99€ [Lien] STAR WARS Jedi: Fallen Order Deluxe Edition : 4,99€ [Lien]

: 4,99€ [Lien] STAR WARS: The Force Unleashed II : 4,87€ [Lien]

: 4,87€ [Lien] STAR WARS - The Force Unleashed Ultimate Sith Edition : 4,87€ [Lien]

: 4,87€ [Lien] STAR WARS Republic Commando : 2,43€ [Lien]

: 2,43€ [Lien] STAR WARS Starfighter : 1,47€ [Lien]

: 1,47€ [Lien] STAR WARS Galactic Battlegrounds Saga : 1,47€ [Lien]

: 1,47€ [Lien] STAR WARS Knights of the Old Republic : 2,43€ [Lien]

: 2,43€ [Lien] STAR WARS Jedi Knight - Jedi Academy : 2,43€ [Lien]

: 2,43€ [Lien] STAR WARS: Rogue Squadron 3D : 2,43€ [Lien]

: 2,43€ [Lien] STAR WARS Jedi Knight II - Jedi Outcast : 2,43€ [Lien]

: 2,43€ [Lien] STAR WARS Jedi Knight: Dark Forces II : 1,47€ [Lien]

: 1,47€ [Lien] STAR WARS Knights of the Old Republic II - The Sith Lords : 2,43€ [Lien]

: 2,43€ [Lien] STAR WARS - X-Wing Special Edition : 2,43€ [Lien]

: 2,43€ [Lien] STAR WARS: TIE Fighter Special Edition : 2,43€ [Lien]

: 2,43€ [Lien] STAR WARS Episode I Racer : 2,43€ [Lien]

: 2,43€ [Lien] STAR WARS: Rebel Assault I + II : 2,43€ [Lien]

: 2,43€ [Lien] STAR WARS Rebellion : 1,47€ [Lien]

: 1,47€ [Lien] STAR WARS Empire at War - Gold Pack : 4,87€ [Lien]

Jeux Steam à moins de 10 euros

Cette gamme de prix inclut des packs et collections qui offrent un excellent rapport qualité-prix. Le triple Pack EA Star Wars regroupe trois jeux à un prix modique, tandis que Star Wars Jedi Knight Collection propose plusieurs titres emblématiques de la série Jedi Knight. Les joueurs peuvent également retrouver des titres nostalgiques comme Star Wars Battlefront (Classic, 2004) et LEGO Star Wars: The Force Awaken. Steam fait plaisir.

STAR WARS Jedi Knight Collection : 9,71€ [Lien]

: 9,71€ [Lien] LEGO STAR WARS: The Force Awakens : 5,99€ [Lien]

: 5,99€ [Lien] Star Wars Pinball VR : 7,34€ [Lien]

Jeux à moins de 20 euros

Dans cette catégorie, on trouve des collections plus complètes et des éditions spéciales qui enrichissent l'expérience de jeu. LEGO Star Wars: La Saga Skywalker et LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Galactic Edition offrent des heures de divertissement familial avec un mélange d'action, d'humour et de puzzles. La Star Wars Classic Collection et Star Wars: Dark Forces Remaster plongent les joueurs dans des aventures nostalgiques et remastérisées de la franchise.

Le MEGA PACK sur Steam

