Entre deux énormes promotions, Steam fait parfois des offres que vous ne pouvez pas refuser. La plateforme met très souvent à disposition des jeux gratuitement, que ce soit de véritables dons, ce qui vous permet de garder définitivement le titre après l’avoir ajouté à votre bibliothèque, ou des périodes de gratuité limitée dans le temps qui permettent de jouer aux jeux sans débourser d’argent pendant quelques jours. Une opération séduction qui a du succès et qui revient pour cette avant-dernière semaine d'août.

4 nouveaux jeux gratuits sur Steam pour un temps limité

Pour fêter la fin de l’été, très pluvieux, Steam propose pas moins de quatre jeux gratuits à tester pendant quelques jours. Parmi ces quatre titres, on retrouve deux titres indés un peu (beaucoup) de niche, mais aussi deux énormes succès, de véritables mastodontes. Dans un premier temps, c’est le petit jeu Let’s Build a Zoo qui se propose à l’essai gratuit pendant quelques jours. Un jeu de gestion et de construction dans la veine d’un Planet Zoo, mais en bien évidemment beaucoup moins profond. Un jeu tout coloré et mignon tout plein. Ensuite, on a Moonbreaker, un jeu d’action tactique au tour par tour qui met en scène des batailles de figurines peintes à la main. D’ailleurs, ces figurines, c’est à vous de les bichonner, de les peindre et les customiser. C’est comme jouer sur un plateau, mais derrière son PC. Moonbreaker avait fait sensation lors de sa présentation il y a de ça quelques années, le titre est développé par de véritables vétérans du secteur et édité par l’une des boîtes les plus prolifiques de ces dernières années, Krafton, à qui l’on doit un certain PUBG et The Callisto Protocol.

Deux énormes jeux à tester gratuitement !

En plus de ces deux petits jeux, deux géants s’invitent à la fête et eux, on ne les présente même plus. Le premier n’est nul autre que Fifa 23, jeu de foot ultime pour beaucoup et dernier titre de la franchise signé EA. L’année prochaine, il faudra rechercher un certain EA Sport FC 24. Le second est un jeu de voiture extrêmement apprécié par les fans, Forza Horizon 5. LE jeu de course en open world sera gratuit sur Steam pendant plusieurs jours et vous ouvrira grand les portes du Mexique et de ses centaines d’activités. Ça tombe bien, le jeu de Playground a même reçu une énorme mise à jour récemment.

Liste des derniers jeux gratuits sur Steam