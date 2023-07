La plateforme de Valve est réputée pour ses offres exceptionnelles. Non seulement Steam enchaîne les promotions sauvages à vitesse grand V, mais le plus célèbre des magasins en ligne permet aussi de mettre la main sur des jeux gratuits régulièrement. Soit les titres sont offerts à durée indéterminée, comme c'est d'ailleurs le cas en ce moment avec Dungeon Endless, soit les jeux sont accessibles gratuitement pendant une durée limitée.

Trois jeux gratuit sur Steam pour une durée limitée

Plus que de simples démos, ce sont de véritables essais gratuits qui sont régulièrement proposés. Les jeux sont jouables dans leur entièreté sans que vous n'ayez besoin de verser un seul centime. Et en cette fin de semaine, trois jeux se laissent approcher gratuitement, et il y en a pour tous les goûts. On retrouve ainsi de la gestion avec Two Point Campus, de la bagarre badass typée manga avec Melty Blood : Type Lumina, et enfin de la grosse baston avec For Honor. Trois jeux, trois ambiances totalement différentes.

Pour profiter de ces jeux gratuitement pendant quelques jours, il suffira de vous rendre sur leur page Steam respective et de les télécharger dans la foulée. Notez également que pendant toute la période de l'offre, les jeux profitent également de très grosses promotions. Si vous passez à la caisse, sachez qu'à la fin de la période d'essai, vous pourrez continuer de jouer en conservant vos sauvegardes.

Two Point Campus, l'université pour les timbrés

Développé par Two Point Studios à qui l'on doit la série du même nom, Two Point Campus se présente comme un jeu de gestion totalement loufoque dans lequel nous sommes amenés à gérer une université. Créez vos écoles de A à Z, les salles de classes, recrutez des professeurs, gérez le budget… la routine. Seulement voilà, votre université devra aussi faire avec la demande d'étudiants un peu barrés, en faisant bosser des profs tout aussi cinglés dans des matières surréalistes. Oui, la série Two Point n'est pas réputée pour son réalisme et c'est pour ça qu'on l'aime autant d'ailleurs. Vous le retrouverez gratuitement sur sa page Steam.

Two Point Campus sur Steam - gratuit jusqu'au 30 aout En promotion à 14,99€ jusqu'au 10 aout



Melty Blood : Type Lumina, un jeu de combat qui ne rigole pas sur Steam

Si vous aimez les jeux de baston typés manga, c'est le moment d'en profiter. Melty Blood Type Lumina surfe sur une direction artistique tout droit sortie des animes et propose un jeu de combat en 2D ultra nerveux. Alors non, ce n'est pas un Guilty Gear ou un Street Fighter, il n'empêche que le jeu en a sous le coude et propose en plus de ça un peu de narration, histoire d'offrir de la matière à ses personnages et une touche de contexte. Ce n'est pas plus mal de savoir pourquoi on se met sur la tronche.

Melty Blood : Type Lumina sur Steam - Gratuit jusqu'au 30 aout En promotion à 24,99€ jusqu'au 10 Aout



For Honor, l'un des plus gros jeux d'Ubisoft gratuit sur Steam

En plus des deux jeux gratuits cités plus haut, Ubisoft permet aux joueurs du monde entier de profiter de For Honor gratuitement pendant près d'une semaine. D'ailleurs, For honor est gratuit sur tous les supports. Largement de quoi profiter de ce jeu de combat singulier qui a su renaître de ses cendres. À sa sortie, le jeu d'Ubisoft s'était un peu pris les pieds dans le tapis et avait eu du mal à se faire sa place. Beaucoup de bugs, de gros soucis d'équilibrage et de game design… ce n'était pas la folie.

Et pourtant, les développeurs ont réussi à redresser la barre, rectifier le tir et rendre For Honor hyper agréable à jouer. Désormais, le jeu compte plusieurs saisons de contenu, de nombreux personnages et modes de jeu ainsi qu'une tonne d'équipement à débloquer. C'est donc l'occasion ou jamais d'enfiler votre armure pour tester le jeu si vous n'avez pas encore eu le temps de vous y mettre. Cerise sur le gâteau, le jeu est en promo sur Steam à moins de 3 euros.