Les rumeurs de State of Play s'amplifient, et tout le monde s'enflamme, mais il va falloir penser à calmer vos ardeurs. Détendez-vous.

C’est la rumeur du moment, Sony préparerait un State of Play et ce dernier arriverait très bientôt. On nous l’annonce pour le mardi 24 septembre, la semaine prochaine donc (à l’heure où ces lignes sont écrites). Plusieurs sources fiables, dont Jeff Grubb, vont dans ce sens et à quelques jours de l’annonce officielle de la PS5 Pro, ce n’est clairement pas déconnant. D’autant plus que la date de la présentation de cette dernière avait également déjà leaké et s’est avérée vraie. On garde nos pincettes de précaution quand même, mais ça sent plutôt bon.

Le prochain State of Play pourrait décevoir les plus optimistes

Quoi qu’il en soit, qu’il arrive ou non, ce prochain State of Play fait miroiter de gros espoirs chez les fans de PlayStation. Tout le monde s’attend à des dingueries, de gros jeux et même des surprises. Pourtant, les bruits de couloirs qui annoncent l’événement précisent qu’il ne faut pas s’attendre à des folies. D’ailleurs, Jeff Grubb (oui, encore lui) a répondu en ce sens à un fan qui s’interrogeait quant au contenu de la conférence de Sony. « Je ne m’attends à pas grand-chose (si ce n’est rien) de la part des first party », répond Grubb sur X.

Non, ne vous attendez pas à voir de grosses exclusivités, ni d’énormes annonces. Le remaster de Horizon Zero Dawn fraîchement repéré sur le site de l’ESRB pourrait certainement y faire un saut, tout comme celui de Days Gone, qui fait là aussi l’objet de rumeurs grandissantes ces dernières heures.

Ce State of Play devrait aussi tout naturellement nous annoncer de prochains jeux optimisés avec la PS5 Pro dès sa sortie. Pour le moment, la liste des jeux optimisés PS5 Pro n’est pas bien longue, mais on nous en promet entre 40 et 50 au lancement de la machine. À voir donc.

Sinon, ce seront bien des jeux third party qui devraient être présentés lors de cette conférence, si tant est qu’elle soit vraiment diffusée prochainement. Pour le moment, beaucoup de suspicions, pas mal de théories, mais rien de concret. Dans tous les cas, il ne faudra pas s’attendre à quelque chose d’énorme, pas cette fois.

Réponse de Jeff Grubb sur X

Source : Jeff Grubb, X