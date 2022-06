Le Summer Game Fest commence dès ce soir avec le State of Play de Sony. On vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur cet événement et les jeux attendus.

L’E3 a beau avoir été complètement annulé cette année, le mois de juin sera riche en annonces malgré tout. Et c’est Sony qui ouvrira les hostilités avec son nouveau State of Play, qui devrait faire la part belle au PS VR 2 ainsi que les jeux PS4 et PS5 à venir de ses partenaires. Date, heure, comment regarder la conférence, à quoi s’attendre ? On fait un petit récap.

C’est officiel, ce State of Play sera partie intégrante du Summer Game Fest 2022. Les festivités seront donc ouvertes avec la conférence de Sony, qui se tiendra ce jeudi 2 juin à 23h59 tapantes (heure française). Le showcase durera environ 30 minutes selon les informations officielles avec quelques annonces autour des jeux PS4, PS5 et surtout du PS VR2.

Comme d’habitude, l’événement sera retransmis sur plusieurs médias et canaux de communication, dont les chaînes officielles PlayStation sur YouTube et Twitch. L’éditeur devrait partager plus ou moins en temps réel les annonces sur ses réseaux sociaux, mais vous pouvez compter sur nous pour vous donner toutes les grosses annonces ce soir.

PS5, PS VR 2, à quoi s'attendre pour cette édition ?

A quoi faut-il s’attendre pour ce State of Play ? Sony n’a confirmé que deux informations : les jeux des développeurs tiers et le PSVR 2 seront mis en avant. Petit tour d'horizon des annonces potentielles et des rumeurs.

Sony a annoncé d’emblée la couleur. Ce State of Play sera l’occasion d’en apprendre davantage sur le PSVR 2. Au-delà d’une date de sortie, d’un prix et autres informations, l’éditeur devrait mettre un point d’honneur à présenter certains des 20 jeux qui accompagneront le lancement du casque. Il y aura pour sûr Horizon Call of The Mountain, le spin-off en réalité virtuelle qui devrait être la killer-app de PS VR 2. Une apparition de London Studio à qui l’on doit l’excellent Blood and Truth, est espérée. On sait qu’il travaille sur un jeu PS5 en ligne, sans doute avec de la VR au programme. Sont aussi pressentis Impulse Gear pour Farpoint 2 et First Contact Entertainment (Firewall Zero Hour)

Côté rumeurs, il se murmure un retour de Killzone en VR, lui aussi supervisé par Guerrilla. Une expérience Call of Duty VR liée à Modern Warfare 2 a fait également parler d’elle ces derniers jours suite à une mention de la réalité virtuelle sur le PS Store. Hideo Kojima pourrait créer la surprise avec un projet VR en plus de Death Stranding 2. Quelques autres développeurs tiers ont confirmé travailler sur des jeux PSVR 2 dernièrement. Ce sera sans doute l’occasion pour eux de les mettre en lumière. On pense à Firmament des développeurs de Myst ou encore Low-Fi (un sandbox SF à la Blade Runner). Et pourquoi pas une officialisation de Ghostbusters VR, Among Us VR, Resident Evil 4 VR sur le PSVR 2 ? Au rayon des théories, certains supposent que Gran Turismo 7 sera compatible PlayStation VR 2, et ce depuis le premier trailer. Et un deal pour porter Half-Life Alyx au lancement du casque VR PS5 ? Tout est possible.

Square Enix pour mettre le feu au State of Play ?

Question jeux PS4 et PS5, si un éditeur peut enflammer sur State of Play c’est bien Square Enix. L’éditeur a confirmé qu’il ferait des annonces autour de Final Fantasy ce mois-ci afin de célébrer non seulement le 35e anniversaire de la saga mais aussi le 25e de FF VII. Il a été confirmé qu’une nouvelle bande-annonce de Final Fantasy 16 arrivait très prochainement et la conférence semble être le moment idéal.

Le prochain épisode numéroté devrait se détailler et montrer ses mécaniques de gameplay plus amplement. Naoki Yoshida, producteur du jeu, avait déclaré que FF16 se remontrerait quand son lancement serait proche. Il y a fort à parier que le trailer soit accompagné d’une date de sortie. L’autre jeu très attendu, c’est FF7 Remake 2 qui pourrait enfin se teaser en juin. Reste à voir si Square Enix profitera du State of Play ou privilégiera la conférence du Summer Game Fest, à l’instar d’un certain FF9 Remake mentionné dans le leak Nvidia. Forspoken pourrait également être un candidat pour ce SoP, histoire de rappeler son exclusivité console PS5.

Le retour d'Hogwarts Legacy et de Stray ? Les jeux tiers à l'honneur

Et les autres jeux partenaires ? Hogwarts Legacy pourrait y faire une apparition d’autant que Sony a un partenariat avec Warner pour l’aspect marketing du jeu. Un certain Street Fighter 6 est également pressenti pour se présenter avec une bande-annonce histoire de mettre l’eau à la bouche des fans de jeux de combat.

La scène indépendante devrait également être mise en avant, et on peut espérer un retour de Little Devil Inside avec une date de sortie. Idem pour Stray, le jeu cyberpunk tout mignon avec le petit chat, qui pourrait débarquer le 19 juillet selon plusieurs leaks. Évidemment, on n’est pas à l’abri de quelques surprises avec des reveals de nouveaux jeux partenaires.

Peut-on s'attendre à God of War Ragnarok et The Last of Us Remake ?

La grande question c’est est-ce que les exclusivités PS5 feront tout de même une apparition ? S’il y en a un que les joueurs attendent de pied ferme c’est bien God of War Ragnarok. Si rien ne laisse sous-entendre une telle annonce, il se peut que Sony garde un « one more thing » de taille pour la fin. On sait que le jeu pourrait prochainement annoncer sa date de sortie, présumée pour le mois de septembre prochain. D’autant que God of War sera offert au PS Plus de juin 2022, une stratégie que l’éditeur avait employée lors de l’annonce de la période de lancement de The Last of Us 2.

Et en parlant de la licence culte de Naughty Dog, un certain The Last of Us Remake est également attendu au tournant. Bloomberg a confirmé son existence il y a quelques temps et depuis on sait qu’il pourrait être accompagné du multijoueur de TLOU 2, le mode Factions. Si les exclusivités maison de PlayStation ne pointent pas le bout de leur nez, il est probable que certaines soient gardées au chaud pour la conférence du Summer Game Fest ou pour le PlayStation Showcase de la rentrée.