Après de nombreuses rumeurs, voici qu'est venu le temps de découvrir officiellement le PlayStation VR 2. Simple et avec des lignes épurées, il reste dans la droite lignée du premier modèle. Il n'y pas de changement révolutionnaire. Il possède une touche beaucoup plus proche de la PlayStation 5.

Pour le moment il y a beaucoup de questions sans réponse. Le casque devrait sortir en 2022 mais sans aucune autre précision. Le premier modèle était à 350 euros lors de sa sortie en 2016. Avec les divers changements techniques, comme un écran OLED 4K HDR et un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz, il se pourrait que le prix s'envole un peu.

Yujin Morisawa, directeur artistique principal déclare à propos du casque :

Lorsque j'ai commencé à travailler sur la conception du casque PlayStation VR2, l'un des domaines sur lesquels je voulais me concentrer en premier était l'idée de créer un évent dans le casque pour laisser sortir l'air, similaire aux évents de la console PS5 qui permettent la circulation de l'air. Nos ingénieurs ont trouvé cette idée comme un bon moyen de permettre la ventilation et d'éviter que l'objectif ne s'embue pendant que les joueurs sont immergés dans leurs jeux VR.

J'ai travaillé sur de nombreux concepts pour y parvenir, et dans le design final, vous pouvez voir qu'il y a un petit espace entre la surface supérieure et la surface avant de la lunette qui contient la ventilation intégrée. Je suis vraiment fier du résultat et des réactions positives que j'ai reçues jusqu'à présent. J'espère que nos fans PlayStation seront également d'accord, et j'ai hâte qu'ils l'essaient.