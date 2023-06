Starfield a fait exploser le net depuis sa très grosse présentation d’hier, au même titre que le très gros jeu Star Wars Outlaws d’Ubisoft d’ailleurs. Mais le monstre de Bethesda n’a pas annoncé que des bonnes nouvelles. Un détail en particulier n’a clairement pas plu aux joueurs qui ont rapidement pris d’assaut les réseaux sociaux. Bethesda a en effet pris une décision radicale pour s'assurer que Starfield sera un jeu hors normes, et ça ne plaît absolument pas.

Starfield va être titanesque. que l’on soit attiré ou non par le jeu, on est forcé d’admettre que la proposition est belle, colossale même. Une épopée spatiale gigantesque, une liberté quasi totale, énormément de customisation… une aventure sur mesure qui devrait nous faire voir du pays, ou plutôt, des planètes pour le coup. Mais toute cette liberté, tous ces détails et cette volonté d’offrir un space opera hors normes aux joueurs à un prix, le framerate.

Starfield a une mauvaise nouvelle pour les joueurs console

Un prix qu’un très grand nombre de fans ne semblent visiblement pas prêts de payer. C’est dit, sur Xbox Series X et S, Starfield ne dépassera pas les 30 fps et il n’y aura visiblement pas de mode performance. Un framerate totalement bloqué donc. Un choix radical, d’autant plus à notre époque où les jeux se font littéralement lyncher lorsqu’ils font ce choix sur console. On se rappelle dernièrement des polémiques autour de Gotham Knights, A Plague Tale Requiem ou encore Redfall. Starfield n’y manque pas et se fait lui aussi attaquer sur les réseaux sociaux, pourtant, Todd Howard, le papa du jeu, explique son choix avec des arguments de poids.

Il affirme que si le studio a fait ce choix contesté, c’est parce qu'il voulait que Starfield soit le plus fidèle possible à la vision des développeurs. Si sur PC tout dépendra de votre configuration, sur consoles c’est une autre histoire. Bethesda a voulu assurer le coup afin de conserver une certaine homogénéité dans l’expérience et ainsi éviter les chutes de framerate. Il n’était pas question pour Bethesda de sacrifier des éléments au profit de la fluidité. Il faudra donc se contenter de 4K à 30 fps sur Xbox Series X et de 1440p à 30 fps sur Xbox Series S.

Une décision qui fait parler sur les réseaux

Pourtant, il y a quelques semaines, Phil Spencer assurait que l'on verrait Starfield à 60 fps. Il semblerait soit que ce bon vieux Phil n'était pas au courant de tout, soit que les plans ont été changés entre temps. Mais ça, ce n’est pas quelque chose que les joueurs sont prêts à entendre. du moins, un grandes parties d'entre eux si l'on en croit ce qui se dit un peu partout à l'heure où ses lignes sont écrites.

Pour eux, il est inconcevable qu’un jeu de ce calibre, sur une console comme la Xbox Series X, se retrouve bloqué à 30fps. Le fait de ne pas donner le choix aux utilisateurs est aussi critiqué sur les réseaux sociaux. A contrario, d’autres s’amuse de voir que pour un jeu comme Starfield le monde s’enflamme, alors que des titres comme Zelda Tears of the Kingdom n'ont pas été aussi critiqués. C'est notamment ce que souligne Jez Corden sur Twitter, non sans un brin d'humour.

Et vous, Starfield à 30 fps sur Xbox ça vous dérange ?