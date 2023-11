Starfield ambitionne de s'améliorer continuellement, et justement, une belle avancée promet de transformer l'expérience des joueurs PC. Du très lourd au programme.

La prochaine mise à jour majeure pour PC de Starfield, actuellement en version bêta, s'annonce prometteuse en termes d'améliorations de performance, selon les premiers tests. Ce développement important pourrait révolutionner le jeu pour de nombreux utilisateurs.

Starfield, un changement majeur au programme

Selon les analyses de Digital Foundry, cette mise à jour de Starfield marque "un grand pas en avant pour le jeu sur PC", principalement grâce à des améliorations de performance "massives" sur diverses configurations de CPU et GPU. C'est une nouvelle très encourageante.

Le jeu tire désormais beaucoup mieux parti des multiples cœurs des processeurs haut de gamme. Les tests ont montré une amélioration de performance de 20 % dans une course à travers Akila City sur un Ryzen 7 7800X3D. Une nette amélioration est également observée sur les cartes graphiques non-AMD.

En effet, les GPU AMD connaissent une légère hausse de performance, alors que les cartes Nvidia et Intel affichent des gains beaucoup plus significatifs, alignant ainsi leur performance sur les attentes. Ce patch apporte aussi un support adéquat pour l'upscaling avec le DLSS sur les GPU Nvidia, avec des résultats similaires aux mods DLSS créés par les fans.

Un gros mieux

Il y a toutefois des défis à relever. La mise en place du HDR sur PC n'atteint pas encore le niveau des mods communautaires, et des irrégularités dans le framerate, avec des saccades. Pour Digital Foundry, il est question de "frame-time hiccups" qui font référence à des irrégularités ou des fluctuations dans le temps nécessaire pour que le jeu génère et affiche chaque image à l'écran. Dans un jeu qui fonctionne de manière optimale, chaque image (ou frame) devrait être produite et affichée à intervalles réguliers, ce qui crée une expérience visuelle fluide. Ce n'est pas encore totalement le cas ici.

Toutefois, Digital Foundry estime que cette version se rapproche plus du jeu tel qu'il aurait dû être proposé au lancement. D'autres améliorations sont envisageables d'ici la fin de la période bêta.

La nouvelle mise à jour de Starfield devrait être officiellement déployée en novembre. La bêta est déjà disponible sur PC via Steam, et on attend de voir si des améliorations techniques significatives seront également apportées sur Xbox.