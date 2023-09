Choisir un composant lorsqu'on monte une configuration PC peut s'avérer complexe. Parmi les fabricants de cartes graphiques, on compte notamment AMD, Intel et bien sûr Nvidia, leader sur le marché. Et dans l'entrée de gamme de la génération RTX 4000, on trouve évidemment le modèle 4060. C'est précisément ce modèle qui nous intéresse aujourd'hui, avec une version MSI en édition limitée.

MSI dévoile son édition limitée de carte graphique Nvidia

Aujourd'hui, MSI introduit le premier drop de sa carte graphique MSI GeForce RTX 4060 GAMING X 8G NV EDITION. Il s'agit en réalité d'un nouveau concept de la marque taïwanaise. Que cela change-t-il exactement ? Au niveau des performances, rien de notable, mais cette édition propose une version verte spéciale Nvidia, ornée de LED RGB supplémentaires sur le côté et le carénage. L'objectif n'est donc pas tant d'offrir un gain de puissance, mais plutôt de disposer d'un objet unique à exhiber dans son boîtier. Car, comme vous avez pu le constater, les boîtiers transparents avec façade en verre sont tendance depuis plusieurs années. C'est donc un produit idéal pour les passionnés.

Une carte qui arbore le fameux vert Nvidia

À noter que seuls 6 000 exemplaires seront produits mondialement. Le premier drop de la série limitée Nvidia RTX 4060 de MSI est disponible en exclusivité en France chez LDLC, au prix de 409,95 euros. Pas de grande différence de prix, ce qui reste "accessible". C'est un souhait du constructeur MSI. Parfait pour faire tourner Starfield ou Baldur's Gate 3.

L'ambition ne s'arrête pas là, et MSI a également décidé de faire de ce premier drop un pas vers une approche plus éco-responsable. En effet, le packaging n'utilise que la quantité nécessaire de matériel pour l'envoi et la protection des cartes graphiques. On ne devrait donc pas se retrouver avec une immense boîte en carton comme cela est habituel. Un geste pour la nature que l'on salue.

Que pensez-vous de cette édition limitée de la carte RTX 4060 ?