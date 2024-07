Plus précisément, c'est sur Steam que l'on retrouve Starfield en réduction, tant dans ses éditions Standard que Premium. Cette offre ne s'applique malheureusement pas aux versions Xbox Series ou aux magasins Microsoft/Xbox sur PC. Toujours est-il que cette promotion est à surveiller, surtout si le DLC à venir vous intrigue.

Starfield en réduction et son DLC pratiquement gratuit sur Steam

Alors que les Soldes d'été battent leur plein sur Steam, c'est l'occasion pour les utilisateurs de la plateforme de faire de bonnes affaires. Celles-ci seront actives jusqu'au 11 juillet à 19 heures. Parmi la myriade de promotions proposées, celle qui nous intéresse ici est relative à Starfield. Le dernier RPG de Bethesda sorti en septembre 2023 profite dans son édition Standard d'une réduction de 33%, passant de 69,99€ à 46,89€.

Mais l'offre la plus avantageuse, en tout cas pour celles et ceux qui ne possèdent pas encore le jeu et que le DLC Shattered Space à venir intrigue, se trouve du côté de son édition Premium. Celle-ci comporte en effet le jeu Starfield de base, mais également le DLC et d'autres bonus appréciables. Normalement affichée à 99,99€, celle-ci profite actuellement d'une réduction de 30%, passant donc à 69,99€, soit le prix de l'édition Standard. Shattered Space est ainsi techniquement offert via cette promotion, à condition bien sûr de ne pas avoir fait l'acquisition du titre de Bethesda auparavant.

Un DLC qui va mettre tout le monde d'accord ?

En dépit d'un lancement compliqué, Starfield est un titre promettant une belle aventure dans une vaste galaxie. Malheureusement, la toute nouvelle licence en 25 ans d'histoire chez Bethesda fait actuellement l'objet d'un massif review-bombing. En cause : l'ajout du Creation Club, une collection de mods payants, alors que des bugs présents depuis la sortie du jeu ne sont encore aujourd'hui pas résolus.

Il se pourrait toutefois que le DLC vienne convaincre les joueurs fâchés avec Starfield. Puisque Shattered Space proposera une toute nouvelle zone, Bethesda a pu créer un environnement ouvert à une exploration rappelant davantage Skyrim, là où les centaines de planètes génériques et générées procéduralement avaient grandement lassés les explorateurs du jeu de base. Le DLC attendu plus tard dans l'année va également approfondir le lore de la mystérieuse et intrigante maison Va'ruun vouant un culte au Grand Serpent. Voilà un programme somme toute prometteur, mais il faudra voir ce qu'il en est réellement lorsqu'il sortira.