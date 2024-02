Starfield continue tranquillement son chemin et s'offre une mise à jour avec une fonctionnalité attendue par beaucoup de monde. Une très bonne nouvelle !

Starfield possède de très bonnes qualités ; cependant, le jeu a tout de même divisé les joueurs. Conscient de cet état de fait, Bethesda continue activement de travailler dessus pour proposer de nombreuses nouveautés. Notamment, un nouveau patch en version bêta permet d'introduire une fonctionnalité assez demandée par les joueurs PC, ce qui devrait grandement améliorer l'optimisation du jeu et permettre d'en profiter sur un plus grand nombre de configurations modestes.

Une nouvelle mise à jour pour Starfield

Actuellement en version bêta sur PC, il s'agit de la mise à jour 1.9.67 de Starfield qui est désormais disponible via l'onglet bêta de votre version du jeu sur Steam. Celle-ci permet d'ajouter au RPG le fameux AMD FidelityFX Super Resolution 3. Pour rappel, le AMD FidelityFX Super Resolution 3 est une technologie de mise à l'échelle d'image développée par AMD pour améliorer les performances des jeux. FSR 3 est la troisième version de cette technologie, succédant à FSR 2. Elle vise à offrir une amélioration significative de la qualité d'image et du taux de rafraîchissement en utilisant des techniques avancées de reconstruction d'image.

En fait, le FSR 3 utilise des algorithmes d'apprentissage automatique pour analyser les images et reconstruire des images de haute qualité à partir d'une résolution inférieure. Cela permet d'obtenir de meilleures performances en réduisant la charge de travail sur le processeur graphique, tout en maintenant ou en améliorant la qualité visuelle du jeu ou de l'application. La technologie est conçue pour être compatible avec une large gamme de cartes graphiques, y compris celles qui ne sont pas fabriquées par AMD, ce qui la rend accessible à un plus grand nombre d'utilisateurs.

En résumé, FSR 3 est destiné à fournir aux joueurs une expérience visuelle de bonne qualité sans compromettre les performances, permettant de jouer à des jeux avec des paramètres graphiques plus élevés et des résolutions plus élevées même sur du matériel moins puissant.

Le patchnote en lui même

Pour le reste on retrouve dans ce patch Starfield :

GRAPHISMES

Ajout du support pour AMD FidelityFX™ Super Résolution 3 (FSR 3). (PC)

Ajout du support pour Intel Xe Super Sampling (XeSS). (PC)

Correction d'un problème qui pouvait faire vibrer les nuages lors de l'utilisation du mode de performance DLSS. (PC)

Correction d'un artefact visuel mineur qui pouvait survenir lors de la visée avec une arme ou du changement de tâche.

STABILITÉ

Modification de la manière dont les FormIDs sont libérés lors du chargement des sauvegardes. Cela devrait améliorer la stabilité pour les sauvegardes ayant visité de nombreux lieux.

Correction d'un crash qui pouvait survenir lors de modifications sur le vaisseau nécessitant le déplacement de tous les objets vers la soute dans le menu Constructeur de vaisseau.

DIVERS