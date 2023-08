Starfield sera enfin disponible en exclu Xbox Series X|S et PC début septembre. Néanmoins, le jeu complet a déjà fuité et voici comment éviter de vous gâcher votre aventure avant la sortie.

C'est bientôt la délivrance pour les joueurs et joueuses Xbox. Après une longue attente, Starfield est sur le point d'être lancé sur Series X|S et PC. La sortie officielle est fixée au 6 septembre 2023, mais pour les possesseurs des éditions Premium et Constellation, ce sera le 1er septembre. Hélas, à quelques jours de son lancement, l'exclu de Microsoft et Bethesda est victime de leaks. Attention !!!

Des leaks de Starfield inondent la Toile

Durant l'Opening Night Live de la Gamescom 2023, Starfield nous a vendu du rêve avec un nouveau trailer live-action renversant qui donne diablement envie de découvrir cette franchise Bethesda inédite. Une licence qui se déroule dans le futur, en 2330, alors que l'humanité a fui la Terre pour aller coloniser d'autres planètes. Un scénario classique en apparence mais qui s'annonce fort intéressant. Mais l'histoire a malencontreusement été divulgâchée en partie.

En effet, comme God of War Ragnarok ou Zelda Tears of the Kingdom avant leur sortie, Starfield est lui aussi victime de fuites massives. Le jeu est déjà dans la nature et certains ne se gênent pas pour partager de nombreux détails sur la Toile. Images, vidéos de gameplay, infos sur les options de personnalisation ou sur l'intrigue, cinématiques, tout y passe. Les trente premières minutes du space opera de Bethesda sont même en ligne. Bref, des leaks de partout qui pourraient ternir votre expérience. Mais dans certains cas, vous allez pouvoir vous préserver des spoilers de Starfield avec un peu de préparation.

Concernant les forums de Reddit, le mieux est d'éviter toutes les discussions en rapport avec le titre, voire le site tout court. Étant donné que la page d'accueil regroupe plein de sujets divers et variés, le risque de tomber sur des spoilers est grand. Pour les réseaux sociaux, c'est une autre paire de manche. Il va vous falloir parfois installer des choses sur votre smartphone ou votre navigateur web.

Crédits : Steam.

Pour s'épargner des spoilers majeurs de l'histoire de Starfield sur Twitter, il y a une solution clé en main. En vous rendant dans les paramètres de votre profil, vous allez être en mesure de masquer des mots précis. Idéalement le nom du jeu avec le hashtag. En mettant cette exception, vous devriez passer entre les mailles du filet. Voici la marche à suivre pour cacher des mots clés importants sur Twitter (X).

Rendez-vous le profil puis dans « Paramètres et confidentialité »

Ensuite dans « Confidentialité et sécurité »

Une fois dans ce menu, direction « Masquer et bloquer » et « Mots-clés masqués »

Dès lors, vous n'avez plus qu'à ajouter des termes à commencer par #Starfield

Sur Tik Tok, comme sur Twitter d'ailleurs, il est conseillé de s'en tenir à ses abonnements. Mais il faut avoir une confiance totale dans les gens que vous suivez évidemment. Pour YouTube ou Facebook, il existe des extensions à télécharger et installer sur votre navigateur Internet, comme « Spoiler Protection » sur Firefox ou « Unspoiler » sur Google Chrome.

Enfin, pour garder au loin les spoilers de Starfield sur les plateformes mobiles, vous pouvez essayer « Spoiler Blocker » sur Android ou « Spoiler Block » sur iOS. Attention, pour ce dernier, la protection n'est disponible que pour Twitter, ce qui limite très nettement son intérêt. Sinon, vous pouvez aussi aller au fond d'une cabane dans les bois jusqu'à la sortie de Starfield. Soit jusqu'au 1er septembre pour l'accès anticipé, ou le 6 septembre pour le lancement officiel sur Xbox Series X|S, PC et via le Xbox Game Pass de septembre 2023. L'exclu est disponible en pré-téléchargement sur les consoles new-gen de Microsoft et sur le Windows Store, et le 30 août prochain sur Steam.