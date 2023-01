On doit admettre que celle-là, on ne l’avait pas vu venir. Une toute nouvelle IP PlayStation aurait laissé traîner un premier visuel sur la toile et le projet à l’air véritablement énorme, bien qu'il ne s'agisse ici que d'une version très jeune du projet. L’un des studios de Sony serait en train de créer un tout nouveau jeu d’ores et déjà comparé à Starfield et Mass Effect 4. Sortez vos pincettes.

Un nouveau jeu exclusif PS5 pour aller chercher Starfield ?

C’est le site IconEra qui rapporte la nouvelle en affirmant avoir mis la main sur un tout nouveau jeu encore non annoncé qui devrait arriver sur PS5. Un RPG de science-fiction qui serait actuellement développé par Xdev, un studio de Sony habituellement utilisé en tant que soutien. D’ailleurs, un autre studio serait également sur le projet.

Pour le moment, les informations, à prendre avec des pincettes évidemment, sont bien maigres. Il est dit que le jeu serait développé sous Unreal Engine 5 et que ce serait certainement l’un des jeux service exclusifs de PlayStation.

Les premières images du jeu qui ont fuité sur le net nous montrent une version du jeu au tout début de son développement. Malgré tout, plusieurs personnes pensent qu’il s’agit d’ores et déjà d’un concurrent de Starfield et Mass Effect 4. Mais il est vraiment trop tôt pour le dire.

Pour l'heure, on peut simplement voir que ce nouveau jeu PS5 semble en effet se passer dans un univers futuriste et post-apocalyptique et opterait pour une caméra à la troisième personne. On peut en effet voir ce qu'il semble être un soldat armé d’un fusil d’assaut s’avancer sur une route partiellement détruite. À l’horizon, on peut également apercevoir un énorme bâtiment parasité par une créature encore plus grosse qui bouge en hurlant. Bien que la version partagée ici n’en est qu’à ses balbutiements, et que le clip est extrêmement court en plus d'être de mauvaise qualité, ça parait tout de même assez prometteur. Vous pourrez avoir un aperçu de ce mystérieux jeu à cette adresse.

Des nouvelles plus tard en 2023 ?

Sony serait-il en train de préparer une nouvelle grosse cartouche ? C’est fort possible. On sait que la firme développe tout un tas de jeux encore non-annoncés qui devraient paraître dans les années à venir sur PS5, notamment plusieurs jeux service. IconEra délcare d’ailleurs que d'autres informations autour de cette mystérieuse nouvelle IP seront partagées plus tard dans l’année. 2023 pourrait donc nous réserver de nouvelles surprises.

Sony a déjà une année particulièrement chargé. Outre le PSVR 2 qui arrivera en février, la firme nous sortira également un bon nombre de gros jeux comme Forspoken, qui arrive dès ce mois de janvier, Horizon Call of The Mountain ou encore Marvel’s Spider-Man 2. On attend également un bon nombre de nouvelles surprises, peut-être même que l'on entendra parler de cette nouvelle IP. Wait and see comme on dit.