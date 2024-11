La dernière mise à jour de Stardew Valley, la version 1.64, apporte de nombreuses améliorations qui rendent le jeu encore plus agréable et immersif. Après la grande mise à jour 1.6, qui a introduit un nouveau terrain de ferme, des festivals inédits, de nouvelles interactions avec les personnages et bien plus encore, ce patch se concentre sur la stabilité et la résolution de bugs.

Stardew Valley s'offre une nouvelle mise à jour

ConcernedApe, le créateur de Stardew Valley, a inclus des ajustements essentiels pour les joueurs de la version classique, comme une meilleure gestion de la qualité des produits animaux à la récolte. Par ailleurs, il a été veillé à ce que les poissons ne disparaissent plus si le joueur s'évanouit en les tenant ou en pêchant, et les conjoints ne se retrouvent plus malencontreusement déplacés ou mal orientés après certaines interactions. Ce sont des petites attentions comme celles-ci qui montrent l'engagement du studio à offrir une expérience de jeu soignée.

La mise à jour vise également à améliorer la stabilité. Des crashs rares, comme ceux survenant pendant les animations de construction de Robin ou lors de l’obtention des Stardrops avec certains outils rangés, ont été corrigés. Des ajustements ont été faits pour que les joueurs soient correctement positionnés dans les bâtiments de la ferme sur la carte, ce qui apporte un sentiment de précision supplémentaire au jeu. ConcernedApe a aussi pris le soin d’améliorer des aspects comme la traduction russe, apportant une meilleure immersion pour les joueurs de cette langue.

Parfait pour les mods

Les joueurs utilisant des mods bénéficient également de cette mise à jour. Un bug lié aux sons .ogg, qui causait des crashs lorsque trop d’effets étaient ajoutés par des mods, a été résolu, garantissant une expérience plus fluide pour ceux qui aiment personnaliser leur ferme.

ConcernedApe a aussi pensé aux créateurs de mods. Il leur offre désormais plus de flexibilité pour diffuser plusieurs effets sonores en simultané. Grâce à ces ajustements, Stardew Valley continue d’évoluer pour satisfaire tous les joueurs. Que ce soit les adeptes de la version classique ou les passionnés de modding, chacun bénéficie d'une expérience de jeu plus fluide et immersive.

Source : ConcernedApe