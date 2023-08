Les fans de Star Wars vous le confirmeront : si de nombreuses adaptations en jeux vidéo ont laissé une empreinte, seuls quelques-uns demeurent véritablement gravés dans la mémoire collective. Parmi cette sélection, on retrouve Star Wars : Dark Forces, un opus qui a marqué profondément toute une génération d'amateurs de l'univers de George Lucas.

Star Wars Dark Forces, un jeu culte

Au milieu des années 90, tandis que la franchise Star Wars jouissait déjà d'un succès mondial grâce à sa trilogie originale, le domaine vidéoludique accueillait un jeu assez mémorable : Star Wars : Dark Forces. Développé et édité par LucasArts, ce jeu de tir à la première personne immergeait les joueurs dans le rôle de Kyle Katarn, un mercenaire devenu agent de l'Alliance Rebelle. Il s'agit d'ailleurs du premier opus d'une série mettant en scène ce personnage emblématique. (Coucou Jedi Knight)

Sa première mission ? Faire obstacle au dessein de l'Empire qui ambitionnait de forger une nouvelle génération de guerriers impériaux : les Dark Troopers, que l'on peut d'ailleurs observer dans la série Disney+ The Mandalorian. Grâce à un scénario captivant, des graphismes avant-gardistes pour l'époque, et des mécaniques de jeu novatrices, Dark Forces offrait un regard inédit sur l'univers Star Wars. Ce jeu incarne non seulement une étape cruciale dans l'épopée des jeux vidéo estampillés SW, mais il a également posé une pierre angulaire dans le domaine du FPS. C'était en quelque sorte l'acte de naissance d'une période dorée pour LucasArts. Fort de cet héritage, il était logique que des studios envisagent un remaster. C'est exactement ce que propose Nightdive Studio, déjà à l'origine du remake de System Shock, dont nous vous avions partagé le test sur Gameblog.

Un retour en force

Il est évident que l'on ne doit pas anticiper une métamorphose graphique, car il s'agit avant tout d'un remaster et non d'un remake. Toutefois, les fidèles de la saga remarqueront une amélioration notable, particulièrement au niveau des cinématiques. Les graphismes sont plus fins et nettement plus attrayants. Quant au gameplay, comme le mentionne le studio dans la vidéo ci-dessus, ce n'est pas la version définitive, il est donc prématuré de porter un jugement trop tranché sur ce point. Pour l'heure nous n'avons pas non plus droit à une date de sortie, on sait seulement qu'il arrivera sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch.