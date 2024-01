Sans conteste, Star Wars Outlaws est l'un des jeux les plus attendus de l'année 2024, et nous avons justement reçu quelques nouvelles informations toutes fraîches à son sujet.

Star Wars Outlaws, la sortie phare d'Ubisoft prévue pour cette année, a suscité un vif intérêt dès ses premières présentations en juin. Un article récent de Kotaku révèle de nouveaux détails sur ce jeu d'action-aventure, offrant un aperçu des environnements variés et de la structure narrative que les joueurs peuvent s'attendre à découvrir dans le titre. De très belles promesses pour les fans de la saga. C'est le moins que l'on puisse dire.

Star Wars Outlaws, un jeu qui fait rêver

Le directeur narratif Navid Khavari a partagé que le jeu se distinguerait par trois éléments clés : des villes denses et animées, des environnements ouverts vastes et mystérieux, et le vaisseau du personnage principal Kay. Ces villes seront le théâtre d'activités intenses et de rencontres avec divers personnages, tandis que les espaces ouverts offriront une exploration à pied ou en speeder. Le vaisseau de Kay servira de base mobile, permettant aux joueurs de naviguer facilement entre les planètes et d'expérimenter pleinement l'univers de Star Wars.

Khavari souligne l'importance de l'autonomie dans le jeu, où posséder et piloter son propre vaisseau est essentiel. Cette dynamique est centrale pour le personnage de Kay, une escroc constamment en mouvement. Le jeu promet une transition fluide entre les différentes modes de déplacement et d'exploration, enrichissant l'expérience globale. Pour ce qui est du monde ouvert c'est aussi une belle promesse. Star Wars Outlaws propose des planètes dont la taille est comparable à 2-3 zones d’Assassin’s Creed Odyssey, assurant ainsi une vaste aire de jeu. Malgré sa grande envergure, le jeu évite d'être excessivement long ou surchargé, visant un équilibre entre richesse du contenu et jouabilité.

Il explique :

Nous voulons permettre aux fans de s’adonner au tourisme intergalactique. Mais nous sommes également très heureux qu'ils découvrent de nouveaux personnages et de nouvelles planètes dans cette époque emblématique.

Tout pour charmer les fans

Selon les informations disponibles, Star Wars Outlaws s'inspire quelque peu de l'ambiance de Shadow of the Empire. Pour ravir les fans, le jeu se situe juste après la Bataille de Hoth, un moment emblématique et très apprécié des adeptes de la franchise. À cette époque, l'Empire contrôle la Galaxie d'une main de fer, tandis que l'espoir pour la Rébellion est au plus bas. L'Empire Contre-Attaque, souvent considéré comme l'un des meilleurs films de la saga, inspire clairement ce contexte narratif. Ce choix scénaristique est donc délibéré, visant à séduire le cœur des fans.