Depuis sa toute première présentation, le prochain gros jeu d’Ubisoft met la bave aux lèvres. Imaginez, un open world détaillé dans l’univers de Star Wars. Un jeu dans lequel on pourrait non seulement explorer des planètes connues et inconnues, mais également bichonner son vaisseau et voyager dans l’espace. Incarner une héroïne badass loin, très loin de tous les Jedi que l’on a déjà pu jouer dans différentes adaptations. Le rêve de tous les fans a un nom désormais, il s’appelle Star Wars Outlaws et il arrive au mois d'août sur consoles et PC. Mais ce rêve a un prix… et quel prix !

Le prix des jeux a augmenté et Ubisoft a franchi la ligne rouge

Après une première apparition il y a quelques mois, Star Wars Outlaws n’avait pas refait parler de lui officiellement jusqu’à la révélation d’une toute nouvelle bande-annonce il y a peu. Fermement attendu, les fans l’ont bien entendu dévoré. Ubisoft en a profité pour ouvrir les précommandes de son jeu dans toutes les boutiques et là… c’est le drame. On le sait, les jeux ont significativement augmenté. On est passé de 70€ à 80€ depuis l’arrivée de la nouvelle génération de consoles PS5 et Xbox Series. Si quelques acteurs n’ont pas encore franchi le pas, d'autres se sont allègrement lancés dedans. Certains tentent d'ailleurs de justifier presque à chaque fois de tels tarifs. Mais peu importe ce qu’ils pourront dire, difficile de faire avaler la pilule aux joueurs. D'autant plus qu'en prime, se retrouvent bien souvent avec des jeux devant être patchés entre les mains. De quoi faire grincer quelques dents.

Depuis un moment maintenant, presque depuis le début de cette augmentation tarifaire d’ailleurs, Ubisoft vend ses jeux plein pot que ce soit sur PC via sa plateforme ou Steam, que sur console où c’est d’ailleurs toujours plus cher en règle générale. Et là avec Star Wars Outlaws, on atteint des sommets. En boutique, le jeu est proposé en plusieurs versions, comme bien souvent, mais là, l’addition est extrêmement salée.

Le jeu nous vend du rêve, mais va coûter un bras... ©Star Wars Outlaws - Ubisoft

Star Wars Outlaws plus cher qu'un vaisseau, les joueurs enragent

L’édition standard se négocie entre 69,99€ (PC) et 79,99€ (Consoles). La version Gold, accompagnée de quelques bonus, s’échange contre 109,99€ sur PC et 119,99€ sur consoles.,tandis que l’édition Ultimate, comprenant plusieurs bonus virtuels ainsi qu’un season pass donnant accès aux futurs DLC affiche un prix exorbitant de 129,99€ sur PC et 139,99€ sur consoles. Oui, 140€, le prix d’une édition collector il y a encore quelques années. Des collectors eux aussi qui sont devenus extrêmement chers d’ailleurs alors que le contenu lui, n’a pas spécialement évolué. Sur la fiche de Star Wars Outlaws sur PC, Ubisoft propose par ailleurs une autre solution, celle de l’abonnement. Avec Ubisoft+, pour 17,90€ mensuels, vous avez accès à l’intégralité du catalogue de l’éditeur et tous ses jeux dès le lancement.

Ubisoft n'en est malheureusement pas à son premier fait d'arme puisque ces tarifs sont à peu de chose près tous les mêmes pour chacune de ses grosses sorties, parfois à 10€ près. Cependant, l'éditeur n'est pas le seul à jouer les funambules sur la ligne jaune, voire même à franchir la ligne rouge, c'est toute l'industrie qui veut ça.

A gauche, le PS Store PS5, à droite, Ubisoft Connect sur PC ©KiKiToes - Gameblog

Une tendance qui ne va pas aller en s'arrangeant

Inutile de tortiller, pour n’importe qui, la grille des tarifs est ici plutôt violente. Sur les réseaux sociaux, les réactions ne se sont pas fait attendre. C’est un vrai déferlement de colère, qui pousse même certains utilisateurs à appeler au boycott de l’éditeur. Il n’y a pas que l’addition qui est salée, le retour de bâton l’est tout autant. « bande de voleurs », « c'est du grand n'importe quoi ! », « Je suis fauché mais je pourrais jouer en avance grâce à l'édition ultime » se moque même un joueur. Les retours ne sont clairement pas très positifs, même si certains défendent leur droit de faire ce qu'ils veulent de leur argent et qu'Ubisoft est dans son droit. D'autres sont beaucoup moins diplomates et s'enflamment copieusement.

De son côté, Ubisoft n’a pas encore pris la parole concernant l’affaire. Il n’est même pas dit qu’il le fera d’ailleurs. Malheureusement, si ici Star Wars Outlaws prend de plein fouet la rage des joueurs, le fait est que ces prix sont désormais chose courante. Sur console, les jeux à 80€ se multiplient et le PC n’est pas en reste puisque les grosses sorties avoisinent désormais les 60-70€ au lancement.

Sur Steam par exemple, Baldur’s Gate 3, Horizon Forbidden West sont affichés à 59,90€, Dragon’s Dogma 2 à 64,90€ tandis que Microsoft Flight Simulator ou encore Call of Duty Modern Warfare 3 font partie des jeux à 69,90€. Il est loin le havre de paix qui pouvait se targuer d’avoir des prix réellement moins chers que sur console. Pourtant, sur PC, le reste des tarifs, les services et le contenu n’a jamais vraiment bougé. Reste que les coûts de développement sont de plus en plus élevés. Aussi, la plupart des jeux proposent désormais un suivi et voient débarquer diverses fonctionnalités gratuites quelques semaines ou mois après leur sortie. Les mœurs changent, mais le portefeuille des joueurs lui, il n’a rien demandé.