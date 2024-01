Star Wars Outlaws est actuellement le jeu le plus attendu de la saga Star Wars. Il représente également le titre d'Ubisoft le plus convoité. Cependant, une nouvelle décevante vient de surgir.

Maintenant que Avatar: Frontiers of Pandora et Assassin's Creed Mirage sont sortis, il est évident que le prochain grand titre d'Ubisoft sera Star Wars Outlaws. Ce jeu représente la prochaine grande aventure de la franchise depuis Star Wars Jedi: Survivor, et naturellement, l'anticipation autour de ce titre est particulièrement élevée. Surtout que pour une fois, il n'est pas question de jouer un jedi. Sauf que...

Star Wars Outlaws : changement de programme ?

On vous prévient, l'histoire est assez complexe. Il y a peu et dans un revirement surprenant, Disney a annoncé que le jeu tant attendu d'Ubisoft, Star Wars Outlaws, sortira plus tard que prévu, précisément à la fin de l'année 2024. Cette information a été révélée dans un article de blog de Disney Parks, initialement repéré par IGN.

Star Wars Outlaws, qui se présente comme un jeu en monde ouvert, était auparavant attendu pour une sortie au début de 2024. Cependant, le délai pour sa sortie a été prolongé, suscitant des réactions mitigées parmi les fans. Le jeu permettra aux joueurs d'explorer diverses planètes à travers la galaxie, incluant des lieux emblématiques et de nouvelles découvertes. Les joueurs incarneront Kay Vess, un personnage en quête de liberté et désireuse de commencer une nouvelle vie, accompagné de son compagnon Nix.

Pour la petite histoire, Ubisoft avait initialement prévu de lancer ce jeu d'aventure-action et de jeu de rôle au début de l'année 2024. Toutefois, en octobre dernier, la société a annoncé le report d'un "grand jeu", prévu à l'origine pour être lancé avant fin mars 2024. Bien qu'Ubisoft n'ait pas explicitement nommé Star Wars Outlaws, il est largement admis qu'il s'agissait de ce titre.

On ne sait plus sur quel pied danser

Ce nouveau report "officiel" a donc de quoi refroidir tout le monde. Cependant, entre-temps, IGN, qui avait repéré l'information, a été contacté par Ubisoft pour préciser que le jeu sortirait bien en 2024, et non spécifiquement "à la fin de l'année 2024". Cette distinction est subtile mais importante. Il reste à déterminer s'il s'agissait d'une erreur de frappe sur le blog de Disney ou simplement d'un leak qu'Ubisoft souhaite maintenant tenter de calmer.

Il est à noter que le très respecté média Kotaku a également été contacté par Ubisoft pour rectifier l'information, précisant désormais que le jeu était prévu pour 2024. Ce qui, en soi, peut signifier beaucoup ou très peu. Tout reste donc possible, mais les espoirs de voir le jeu arriver dans les mois à venir s'amenuisent de plus en plus.