Star Wars Outlaws n'est en aucun cas la première adaptation vidéoludique de la saga, et sûrement pas la dernière. Cependant, ce titre a l'intention de captiver les fans en proposant un monde ouvert, une innovation pour un jeu d'aventure de ce genre dans l'univers de la franchise. Après sa présence au Comic-Con de San Diego en juillet dernier, le média GameInformer a saisi l'opportunité d'interviewer Navid Khavari, le directeur narratif du jeu, ce qui nous permet d'en savoir un peu plus.

Star Wars Outlaws souhaite marquer la différence

Alors que nous savons déjà que nous incarnons la voleuse Kay Vess, il est maintenant pertinent de souligner que, pour la première fois dans un jeu Star Wars, nous adoptons le rôle d'un personnage qui ne prend parti dans aucun camp au sein de la Guerre Civile Galactique. Néanmoins, pour maintenir la fidélité à l'univers de la franchise, Khavari explique que l'équipe collabore étroitement avec Lucasfilm Games pour garantir l'authenticité de leur histoire. Le respect de la trilogie originale reste une priorité indiscutable. Il souligne que la période située entre L'Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi attire particulièrement les scénaristes en raison des enjeux élevés.

Cette période offre également une opportunité idéale pour introduire des personnages reconnus des fans et d'autres, comme Jabba le Hutt. Khavari laisse même entendre que d'autres apparitions surprises pourraient bien être au rendez-vous. Le jeu explore la perspective de Kay, une novice qui découvre la galaxie et ses mystères. Intéressant sur le plan de l'inspiration, le directeur narratif cite notamment Shadows of the Empire, un jeu d'action assez exceptionnel de 1996 souvent considéré comme une véritable pépite. Cependant, l'histoire demeure entièrement originale, et pour offrir aux joueurs une réelle liberté, le titre proposera des choix de dialogues influençant le déroulement de l'histoire, en particulier la réputation de Kay au sein des différentes factions.

Un rendu unique

Bien que Star Wars Outlaws nous ramène vers des planètes familières de l'univers Star Wars, telles que Tatooine, le jeu prévoit également de nous surprendre avec une multitude de nouveautés. C'est notamment le cas avec Toshara, une nouvelle planète inspirée des savanes d'Afrique de l'Est, dévoilant de beaux contrastes. Une nouvelle fois, cette planète est le fruit d'une collaboration entre les équipes de chez Ubisoft et Lucasfilm Games. En effet, Ubisoft insiste particulièrement sur le fait que cet environnement a été conçu de manière à s'intégrer harmonieusement dans l'univers de Star Wars tout en y apportant une touche singulière. Du point de vue du paysage, le lieu se caractérise par des monticules de grès, de roche et d'ambre, comme cela a été illustré dans la bande-annonce de gameplay.

Une autre agréable surprise réside dans la présence de la planète Kijimi, une terre glaciale que les fans ont pu apercevoir dans l'épisode IX de Star Wars L'Ascension de Skywalker. Ce choix était évident, étant donné que la seule région que nous connaissons grâce au film répond au nom évocateur de... quartier des Voleurs. Cette concordance avec le personnage de Kay Vess était parfaite. Pour renforcer l'aspect cinématographique et la réalisation immersive du jeu, Ubisoft annonce d'ailleurs dans cette interview que Star Wars Outlaws offrira aux joueurs diverses manières de jouer, incluant notamment le format ultra-large, ainsi que le format 16:9. Les développeurs ont même ajouté une légère granulation à l'image pour rappeler l'esthétique caractéristique de la première trilogie. Un beau programme aussi bien dans le fond que dans la forme. Le jeu est prévu pour 2024 sur PS5, Xbox Series et PC.