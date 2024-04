Star Wars Outlaws est clairement l'un des jeux les plus attendus, et on peut justement en apprendre un peu plus sur les surprises que le titre nous réserve.

Star Wars Outlaws se présente comme un ajout très attendu à l'univers toujours en expansion de Star Wars, offrant aux fans une immersion profonde dans le milieu criminel. Une récente preview par Game Informer a mis en lumière plusieurs fonctionnalités et innovations qui font de ce titre une expérience potentiellement novatrice pour les joueurs. Voici un aperçu de ce que Star Wars Outlaws promet d'apporter. Et ce que l'on peut apprendre.

Un univers vaste pour Star Wars Outlaws

L'un des aspects les plus vantés du jeu est sa manipulation complexe des systèmes, permettant aux joueurs d'interagir avec le monde du jeu de manière multifacette. Que ce soit en naviguant dans le paysage socio-politique des syndicats criminels ou en engageant le mode furtif pour éviter la détection, Star Wars Outlaws se profile comme un terrain de jeu pour ceux qui apprécient la profondeur stratégique dans leurs expériences de jeu.

Les joueurs peuvent s'attendre à visiter des lieux bien connus de Star Wars tels que Tatooine, Kijimi et Akiva, ainsi que des nouveaux décors comme la lune Toshara. Cette lune, en particulier sa capitale, Mirogana, est une création de Massive, le développeur du jeu. Mirogana est conçue pour être un environnement urbain dense et rempli d'activités, contrastant avec des mondes de jeu plus vastes mais plus vides vus dans d'autres titres. Des boutiques et jeux d'arcade aux tables de Sabacc, la ville est animée de vie et d'opportunités pour les joueurs de s'immerger.

Le tissu social de la galaxie

Au cœur de la narration et de la mécanique du jeu se trouve un système de réputation qui suit la position du joueur auprès de divers syndicats criminels. Ce système n'est pas seulement décoratif ; avoir une bonne (ou mauvaise) réputation avec ces factions peut considérablement modifier le gameplay. Les avantages d'une haute réputation incluent l'aide dans les conflits du monde ouvert, l'accès à des objets exclusifs et la liberté de se déplacer dans les territoires contrôlés sans harcèlement.

Nix, votre compagnon créature dans le jeu, offre plus que de la simple compagnie. Cet allié peut distraire ou neutraliser les gardes, aidant dans les approches furtives des objectifs. La furtivité dans Star Wars Outlaws n'est pas qu'une pensée après coup ; c'est une stratégie viable pour maintenir et améliorer votre position dans le monde criminel, car se faire attraper peut affecter négativement votre réputation.

Technologie, choix et speeders

Désactiver les mesures de sécurité comme les alarmes et les caméras est crucial pour ceux qui préfèrent la voie furtive, soulignant l'accent mis par le jeu sur le choix et la stratégie du joueur. Ces choix s'étendent aux interactions avec les factions du jeu, où les joueurs doivent décider qui soutenir ou trahir en fonction des informations qu'ils collectent, influençant davantage leur réputation et la direction narrative du jeu.

De plus, le Star Wars Outlaws promet une expérience de voyage fluide et agréable avec des speeders instantanément invocables, décrits comme excellents et fluides par le journaliste qui a pu jouer au jeu. Cette fonctionnalité, combinée à des améliorations d'armes qui débloquent de nouvelles zones et capacités, souligne l'engagement du jeu envers une expérience d'exploration fluide.

Visiblement, Star Wars Outlaws se positionne comme un incontournable pour les fans de la franchise et les nouveaux venus, promettant une expérience riche et interactive dans un univers que beaucoup ont appris à aimer. Avec son accent sur des mécaniques de jeu profondes, un système de réputation nuancé et le frisson d'explorer à la fois de nouveaux mondes et des lieux familiers, le jeu est sur la bonne voie pour devenir une entrée remarquable dans la saga Star Wars.