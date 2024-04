La saga Star Wars, inépuisable source de récits épiques, s'enrichit d'une nouvelle perle narrative avec l'annonce de la saison 2 de Star Wars: Tales of the Jedi, désormais intitulée Star Wars: Tales of the Empire. Prévue pour une diffusion sur Disney+ le 4 mai 2024, cette anthologie animée en six parties plongera les spectateurs dans les destins croisés de Morgan Elsbeth, membre des Nightsisters, et de Barriss Offee, ancienne Jedi, dont les parcours n'avaient jusqu'à présent été qu'esquissés.

Encore une nouvelle série pour Star Wars

Star Wars: Tales of the Empire ambitionne de creuser les profondeurs de ces deux personnages complexes, à l'instar de ce que la première saison avait réussi avec Ahsoka Tano et le Comte Dooku. Les téléspectateurs découvriront comment Morgan Elsbeth, dès son plus jeune âge, évolue dans l'ombre grandissante de l'Empire, empruntant un chemin de vengeance. Barriss Offee, quant à elle, cherche à survivre dans une galaxie dont les repères sont bouleversés, après avoir été désillusionnée par l'Ordre Jedi et impliquée dans l'attentat du Temple Jedi sur Coruscant.

Morgan Elsbeth, que l'on a pu rencontrer dans The Mandalorian et qui a joué un rôle clé dans Ahsoka, ainsi que Barriss Offee, personnage marqué par sa critique de l'Ordre Jedi pendant la Guerre des Clones, se retrouvent ainsi au centre d'une intrigue prometteuse. Elles ne seront pas seules : Star Wars: Tales of the Empire dévoile aussi la présence de figures emblématiques telles que Thrawn, la Quatrième Sœur, le Général Grievous, Dark Vador, le Grand Inquisiteur, Wing, ainsi que d'autres membres des Nightsisters.

Dave Filoni, figure incontournable de l'univers SW, est à l'origine de cette nouvelle saison, dont le casting vocal réunit Diana Lee Inosanto (Morgan Elsbeth), Meredith Salenger (Barriss Offee), et d'autres voix célèbres telles que Rya Kihlstedt, Wing T. Chao, Lars Mikkelsen, Jason Isaacs et Matthew Wood.

La première saison de Tales of the Jedi avait été saluée pour son approche rigoureuse et sa capacité à enrichir l'univers de Star Wars en se concentrant sur des personnages clés. Bien que ne se voulant pas essentielle, elle a su offrir une expérience enrichissante. Alliant réflexion profonde et action spectaculairement animée. Il faut bien l'admettre.