Massive Entertainment a récemment dévoilé un nouveau trailer de gameplay pour Star Wars Outlaws, mettant en avant non seulement des paysages époustouflants et des séquences d'exploration spatiale, mais également les dernières avancées technologiques de Nvidia, notamment le DLSS 3.5 avec Ray Reconstruction. Tout un programme qui fait plaisir aux yeux.

Star Wars Outlaws est très beau

Le Ray Reconstruction, intégré dans la technologie DLSS 3.5 de Nvidia, représente une avancée majeure dans le domaine du ray tracing. Ce procédé utilise l'intelligence artificielle pour améliorer les effets de ray tracing, offrant une lumière plus naturelle et réaliste. Une comparaison rapide avec et sans Ray Reconstruction révèle des détails plus affinés et une absence de scintillement, qui peut souvent être un problème avec le ray tracing traditionnel. Star Wars Outlaws devrait donc être bluffant, surtout sur un PC puissant.

Le trailer illustre clairement les bénéfices de cette technologie. Dans une séquence spécifique à l'intérieur d'un vaisseau, on peut observer des améliorations significatives en termes d'éclairage naturel lorsque le Ray Reconstruction est activé. Les ombres sont plus douces, les reflets plus précis, et l'ambiance générale est plus immersive. Ce genre de détail peut sembler mineur, mais il contribue grandement à l'expérience de jeu en créant un monde plus vivant et réaliste.

Le DLSS 3.5, ou Deep Learning Super Sampling, est une technologie qui permet de générer des images haute résolution à partir de résolutions plus basses grâce à l'intelligence artificielle. Cela signifie que les joueurs peuvent bénéficier de graphismes de qualité supérieure sans sacrifier les performances. Dans le contexte de Star Wars Outlaws, cela se traduit par des scènes d'exploration spatiale fluides et détaillées, sans compromis sur la qualité visuelle.

Star Wars Outlaws est prévu pour une sortie le 30 août sur PS5, PC et Xbox Series X/S. Outre le support de Nvidia DLSS 3.5 et Ray Tracing, le jeu intégrera également Nvidia Reflex, une technologie visant à réduire la latence, améliorant ainsi la réactivité et l'expérience globale des joueurs.