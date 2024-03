L'annonce de la date de sortie de Star Wars Outlaws n'a jamais été aussi proche, et ça ne laisse maintenant presque aucun doute. Du moins, si on se fie à ce nouvel indice crucial.

La franchise Star Wars a encore son mot à dire dans la sphère vidéoludique. Lorsqu'on dit ça, on pense à des titres comme Fallen Order ou sa suite Jedi Survivor, mais pas que. On attend également Outlaws, l'opus signé Ubisoft et Massive Entertainment. Ce jeu d'action-aventure promet d'être une belle pépite, même si on ne connaît pas encore sa date de sortie. Cette dernière fait l'objet de nombreuses rumeurs, mais au vu de ce qu'on vient d'apprendre, elle va normalement bientôt être dévoilée au grand jour.

Star Wars Outlaws obtient une nouvelle classification

Pour bien comprendre pourquoi on affirme ça, il faut remonter le temps de quelques jours. Star Wars Outlaws a obtenu une notation 19+ par le Game Rating and Administration Committee (GRAC) en Corée du Sud. Pour vous donner une idée, c'est comparable à un classement M (Mature) par l'ESRB aux États-Unis ou PEGI 18 en France. Vous allez peut-être dire « Toute cette excitation pour ça ? », mais il y a une bonne raison de s'exciter. Pour cause, les classements d'âge sont souvent attribués peu de temps avant le lancement des jeux.

Et on espère que Star Wars Outlaws ne va pas déroger à la règle. D'autant plus qu'il a maintenant été aussi noté par le comité de classification australien. Sans surprise, il a décroché un M pour Mature, ce qui rejoint la notation obtenue en Corée du Sud. De toute évidence, les indices s'accumulent. Est-ce qu'on va enfin avoir l'annonce de la date de sortie ? Visiblement, ça se pourrait bien. D'ailleurs, ça collerait aux rumeurs qui parlent d'une arrivée pour la première moitié de l'année 2024. Mais bon, dans le doute, on va éviter de s'avancer trop vite, pour éviter une désillusion.

En tout cas, une telle classification pour Star Wars Outlaws nous révèle plusieurs choses. Le jeu pourrait contenir du sang, peut-être de la nudité, mais également des thèmes assez sérieux. Après, lesquelles, on ne sait pas exactement. Quant à l'histoire, elle va nous mettre dans la peau de Kay Vess, qui n'est pas une Jedi, mais une escroc accompagnée de son fidèle blaster. Pour rappel, les événements du récit se déroulent entre L'Empire Contre-Attaque et Le Retour du Jedi. Au programme, de l'infiltration, des combats sur terre ou dans l'espace, des dialogues à choix multiples, bref, il va y avoir de quoi faire.