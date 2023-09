Star Wars Jedi Survivor est un excellent jeu. Ici même sur Gameblog, nous lui avons attribué la note de 8/10 ainsi que le macaron "indispensable". Il suffit de jeter un œil sur Steam pour voir que le titre est toujours dans le top 100 des jeux les plus joués et qu'à chaque nouvelle mise à jour, il grimpe ce podium sans réel souci. Partant de ce constat, les développeurs de chez Respawn Entertainment continuent d'améliorer continuellement le jeu, comme ici avec le patch 7.

Star Wars Jedi Survivor s'offre une maj très attendue

Ce patch 7 pour Star Wars Jedi Survivor est aussi bien une bonne nouvelle pour le PC que pour les consoles PlayStation 5 et Xbox Series. En effet, sur ces bons vieux ordinateurs personnels, il permet d'ajouter et de profiter enfin du DLSS de chez Nvidia. On ne va pas revenir longuement dessus, cette technologie commence à être bien connue. DLSS (Deep Learning Super Sampling) est une technologie qui permet à votre ordinateur de générer des images de vos jeux de meilleure qualité sans trop solliciter votre carte graphique. Imaginez que vous regardez une vidéo en basse résolution. Le DLSS utilise l'intelligence artificielle pour deviner à quoi devraient ressembler les détails manquants, puis il rend l'image aussi nette et détaillée que si elle était en haute résolution dès le départ. Pas mal, non ?

Sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S, le patch 7 améliore les modes Qualité et Performance, notamment en atteignant les 60 FPS en mode Performance. Une nouvelle qui risque bien de faire plaisir à beaucoup de monde. Car la fluidité, comme chacun sait, c'est sacré ! En fait, le mode Performance a été entièrement retravaillé pour améliorer considérablement l'expérience des joueurs. Le mode Qualité a également bénéficié d'optimisations pour aider à réduire les fluctuations des IPS et introduire d'autres améliorations visuelles.

D'autres améliorations

Dans la dernière mise à jour de Star Wars Jedi Survivor, d'autres améliorations clés ont été apportées pour améliorer l'expérience utilisateur. Tout d'abord, des modifications ont été faites au système de sauvegarde pour éviter toute corruption des données, assurant ainsi que les progrès des joueurs sont stockés de manière sûre et fiable. De plus, un problème affectant la récupération des points d'expérience (EXP) après la mort du personnage dans certaines situations a été résolu, garantissant que les joueurs et joueuses ne sont pas injustement pénalisés. Des corrections ont également été apportées pour stabiliser le jeu et éviter les plantages inopinés. Enfin, divers correctifs de bugs et améliorations ont été déployés sur toutes les plateformes. Cela inclut des ajustements spécifiques concernant l'éclairage et l'interface utilisateur (IU) pour une expérience de jeu plus immersive et sans accrocs.