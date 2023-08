À l'occasion de la Gamescom, Nvidia n'est pas en reste et dévoile quelques nouveautés, notamment le DLSS 3.5, qui offre un moteur optimisé pour le rendu du ray tracing. Depuis un certain temps, l'entreprise verte mise sur sa technologie DLSS, considérée comme une caractéristique phare de ses cartes graphiques GeForce. Comment ça fonctionne vraiment concrètement pour vos jeux ? Et quel est le gros changement à venir ?

Le NVIDIA DLSS, ou Deep Learning Super Sampling, est une technologie qui peut sembler assez complexe, mais essayons de la décomposer pour en comprendre les subtilités. Pour cela, il faut imaginer que vous ayez une photo en basse résolution et que vous souhaitiez qu'elle soit en haute résolution tout en conservant tous les détails. Le DLSS fonctionne un peu comme ça, mais pour les jeux vidéo. Lorsque vous jouez à un jeu, votre ordinateur travaille pour afficher chaque image du jeu avec le plus de détails possible. Plus il y a de détails et de résolution, plus votre ordinateur doit travailler dur, ce qui peut parfois le ralentir outre mesure. C'est ce qu'on décrit en disant "ça rame" quand on s'énerve, au hasard devant Immortals of Aveum dont on a pu vous parler aujourd'hui.

Bientôt pour tout le monde, ou presque

Le DLSS utilise donc l'intelligence artificielle pour deviner à quoi ressembleraient ces images si elles étaient rendues en haute résolution, sans que l'ordinateur ait à fournir tout le travail difficile nécessaire pour y parvenir de manière traditionnelle. En conséquence, avec le DLSS activé, votre ordinateur peut afficher des jeux avec une grande clarté et des détails, mais sans le ralentissement que vous pourriez ressentir s'il devait le faire de manière traditionnelle. Pas mal non ? Le hic, c'est que jusqu'à présent, la version 3.0 était exclusivement destinée aux cartes graphiques GeForce RTX 4000. Toutefois, Nvidia a récemment révélé une mise à jour notable : la version 3.5 sera compatible non seulement avec les GeForce RTX 4000, mais aussi avec l'ensemble des séries RTX 2000 et 3000. Cette mise à jour majeure promet d'améliorer considérablement les performances de vos jeux. Alan Wake 2 devrait normalement profiter de ce fameux DLSS 3.5.