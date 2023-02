Après tout, un stormtrooper c'est surfait et rien ne vaut un bon vieux droïde de combat pour varier les plaisirs dans le cœur d'un fan de Star Wars. Ca tombe bien puisque c'est justement l'un des sujets principaux de la nouvelle vidéo de gameplay du jour de Star Wars Jedi : Survivor qui vient d'être publiée par nos confrères de chez IGN sur YouTube.

Quand on l'attaque, le droïde contre attaque

En effet, dans les 7 minutes que vous pouvez admirer ci-dessous du gameplay de Star Wars Jedi Survivor on peut notamment admirer des droïdes de combat B1 et des Super Droïdes de Combat B2 se défendre contre le jedi Cal Kestis. De quoi ravir les amateurs de la Guerre des Clones dont le B1 est le plus fier de représentant. Mieux, plus loin dans la vidéo on peut même admirer un vaisseau de contrôle droïde de classe Lucrehulk à "l'abandon". Très clairement notre personnage se retrouve sur une ancienne planète sous contrôle de la Confédération qui fut laissée en l'état. Plus précisément, il s'agit de Koboh, la nouvelle grande planète où se déroule le jeu et qui devrait proposer son lot d'exploration en tous genre.

Des améliorations pour Star Wars Jedi : Survivor

Par rapport au premier jeu, Fallen Order, le combat semble avoir été amélioré notamment au niveau de la fluidité des mouvements. Il en est de même pour la partie purement graphique puisque ça semble être tout de même très agréable pour l'œil avec une succession de jolis panoramas. Il en est de même pour les phases en intérieur, plus impressionnantes que le titre de 2019.

Pour mémoire, Star Wars Jedi : Survivor sortira sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S le 28 avril 2023.