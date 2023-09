Dans le jeu vidéo, une fin est toujours triste. D'autant plus quand elle concerne un très gros succès comme Star Wars Jedi Survivor. Voici ce que l'on peut apprendre à ce sujet.

Star Wars Jedi Survivor incarne une belle réussite. Après des années sans grands titres Star Wars, nous avions eu la surprise et la joie de découvrir l'épisode Fallen Order en 2019. Il marquait un retour en grâce de la franchise dans le domaine du jeu vidéo, offrant une expérience solo riche après une période décevante marquée par une absence notable de sorties marquantes. Comme on pouvait s'y attendre, sa suite a rencontré le succès escompté, et ce, grâce à une multitude de qualités indéniables. Un succès amplement mérité qui découle, évidemment, du travail acharné des développeurs. Justement, à ce sujet, il vient de nous parvenir que l'un d'entre eux a décidé de quitter le projet.

Star Wars Jedi Survivor en danger ?

L'industrie du jeu vidéo vient d'enregistrer un départ significatif ; Stig Asmussen, le maître d'œuvre derrière la renaissance de la franchise Star Wars sous la bannière d'Electronic Arts (EA) s'apprête à quitter l'entreprise... Et ce genre d'annonce, c'est toujours un peu triste. À la tête de l'équipe de Respawn, Asmussen a supervisé le développement de deux titres phares qui ont marqué un tournant pour la série Star Wars dans l'univers du jeu vidéo. Star Wars Jedi : Fallen Order lancé en 2019 et Star Wars Jedi: Survivor en avril dernier, un titre qui n'a pas tardé à dominer les classements de ventes.

Fallen Order, le renouveau de Star Wars en jeux vidéo.

Dans un communiqué, un porte-parole d'EA a confirmé le départ d'Asmussen, notant que ce dernier avait choisi de « poursuivre d'autres aventures ». Tout en lui souhaitant bonne chance, l'entreprise a révélé que des « leaders chevronnés de Respawn » reprendraient les rênes pour assurer la continuité du travail entrepris sur la saga Star Wars Jedi : Survivor. Le licence devrait donc être en de bonnes mains.

Un travail de longue haleine

Le travail de Stig Asmussen au sein de Respawn est largement reconnu comme ayant permis une véritable renaissance de la franchise Star Wars, à une période où elle traversait une décennie plutôt instable chez EA. On se souvient de la catastrophe Anthem... Sa vision et son engagement ont influencé la politique de l'entreprise, qui a depuis revu sa stratégie concernant l'intégration de modes multijoueurs.

Au printemps dernier, Asmussen s'était exprimé sur les politiques de travail à distance adoptées par la société et sur le temps de développement relativement court du dernier jeu. En mars, il avait évoqué son désir de voir la série SW se décliner en trilogie. Hélas, on ne risque pas de voir un troisième jeu avec l'homme à sa tête. Alors que l'industrie se demande quelles seront les « autres aventures » que choisira de poursuivre Asmussen, les fans attendent avec impatience de voir comment Respawn continuera son chemin sans son homme fort, chez Respawn. Gros coup dur en perspective. On espère que la suite ne sera pas en danger. Même si EA se veut rassurant, il est difficile de proposer une continuité fluide quand la tête pensante s'en va.

De votre côté, que pensez-vous de ce départ ? Craignez-vous une qualité réduite pour un éventuel troisième épisode ?