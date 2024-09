Les jeux Star Wars ont toujours eu le cote. Mais, ces dernières années, c'est l'ébullition totale. Les fans ont de quoi faire entre la licence des Star Wars Jedi chez Electronic Arts et la sortie toute récente de Star Wars Outlaws. Comptez en plus Eclipse, actuellement en développement chez Quantic Dream. Mais, bientôt, un nouveau jeu viendra s'ajouter à la liste. De fait, l'annonce officielle est enfin tomber, ça va faire plaisir à beaucoup de monde !

Et de un, et de deux, et de trois pour cette licence Star Wars

En 2019, les joueurs et joueuses ont pu manier le sabre laser en incarnant Cal Kestis, le héros de Star Wars Jedi: Fallen Order. Plutôt bien accueilli dans l'ensemble, le titre a eu droit à une suite pas plus tard que l'an passé. Prenant un ton encore plus sombre, l'aventure de Cal a pris un tournant radical dans Survivor. Mais son histoire est loin d'être finie.

Cal dans Star Wars Jedi Survivor © Respawn Entertainment / EA

Hier s'est tenue l'Investor Day, une conférence annuelle d'Electronic Arts. Présente sur scène, Laura Miele, la présidente de la branche Entertainment de l'entreprise américaine, a annoncé une bonne nouvelle à tous les fans de la licence. De fait, elle a confirmé qu'un troisième SW Jedi était en développement. Ainsi, « Respawn travaille d'arrache-pied pour offrir aux joueurs le dernier chapitre de cette histoire passionnante ».

La nouvelle avait été déjà évoquée il y a tout juste un an. De fait, l'acteur Cameron Monaghan avait précisé travailler sur un nouvel opus pour la triologie Star Wars Jedi durant un panel de la Comic Con. Désormais, les choses sont donc bien officielle avec ces déclarations venant de l'éditeur lui-même. Toutefois, nous ne savons pas à quel stade de développement en est le studio Respawn. Si la durée de production est semblable à celle des précédents opus, on pourrait s'attendre à une sortie autour de 2027. Mais, patience, il faudra attendre confirmation pour s'en assurer.