Le Star Wars Day 2024, c'est pour très bientôt ! Et la saga cultissime s'associe encore deux marques très fortes pour célébrer cela cette journée « May the 4th ».

Comme chaque année depuis des décennies, Star Wars sera le centre du monde l'espace d'une journée complète. Pendant vingt quatre heures, tous les fans à travers la planète vont pouvoir se faire des marathons films et séries, prendre part à des événements spéciaux et être les témoins de nouvelles annonces. On ne sait pas encore ce que réserve le May the 4th 2024 du côté de Disney et Lucasfilm, mais l'un des plus grands jeux de tous les temps ne va pas laisser passer cette occasion de remplir ses serveurs.

Le Star Wars Day 2024 avec des briques et du battle royale

La Guerre des Étoiles retrouvera la Force dès cet été avec le prochain jeu Star Wars Outlaws d'Ubisoft. Un titre en monde ouvert qui s'annonce assez dantesque pour les fans, mais on attendra la sortie officielle le 30 août 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC pour l'affirmer ou non. L'attente sera en tout cas longue, trop même pour certains, mais la saga Lucasfilm va réapparaitre quelques heures avant le May the 4th 2024. « On a un bon pressentiment sur ce qui arrive... » peut-on lire sur le compte X de Fortnite. Le rapport entre les deux ? Un nouveau crossover avec le battle royale d'Epic Games, mais également LEGO, a été annoncé pour le Star Wars Day 2024.

Une excellente nouvelle pour les afficionados de ces deux franchises iconiques, même si les détails ne sont pas légion et même inexistants. Aucune vraie communication officielle encore mais des leaks, combinés aux précédentes collaborations et à certains teasings, nous mettent sur la piste. Chewbacca devrait ainsi avoir le droit à son skin, et l'on devrait pouvoir dégommer les ennemis à l'aide de l'arbalète wookiee. Il est probable qu'il y est aussi une apparence dédiée à la princesse Leia, des sabres lasers et des techniques pour utiliser la Force. Bref, du Star Wars en somme.

Ce crossover Star Wars X Fortnite sera disponible le 3 mai 2024, la veille de la prochaine journée May the 4th. Et cela concerne le battle royale comme le mode LEGO Fortnite. C'est malheureusement tout ce que l'on a pour l'instant, mais les informations détaillées ne devraient plus tarder maintenant.