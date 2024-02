Si il y a bien un jeu vidéo qui a marqué les esprits du côté de la saga Star Wars ces dernières années, c'est bel et bien Jedi Survivor. Notamment avec le Jedi et nouveau protagoniste Cal Kestis, qui a su conquérir le cœur des fans au fil de ses aventures. Forcément, beaucoup demandent son arrivée officielle dans un projet en live action. Et on peut les comprendre. L'acteur s'est exprimé officiellement à ce sujet.

Cal Kestis dans un projet Star Wars en live action ?

L'acteur Cameron Monaghan, célèbre pour son rôle de Cal Kestis dans la série de jeux vidéo Star Wars Jedi, a récemment exprimé son ouverture d'esprit à l'idée de reprendre son rôle dans un projet live-action, à condition que cela enrichisse l'histoire ou le personnage d'une manière ou d'une autre. Lors de sa participation à un panel à la FanExpo Vancouver 2024, Monaghan a souligné l'importance de donner un sens et une signification à son personnage plutôt que de simplement le faire apparaître sans contribuer à l'histoire. « Cela devrait être juste », a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité d'une continuation logique et significative pour Cal Kestis.

Et c'est tout à son honneur car parfois on peut imaginer que Disney souhaite faire du fan service pour répondre à une demande plus que pour réellement améliorer l'univers de la saga Star Wars en lui même. Pour rappel, la série de jeux vidéo Star Wars Jedi suit les aventures de Kestis fuyant l'Empire Galactique après l'Ordre 66.

L'intégration de Kestis dans un projet live-action offrirait une nouvelle dimension à l'univers Star Wars, en explorant davantage le passé et les aventures de ce personnage adoré des fans. Avec une vague de contenu Star Wars en développement, incluant de nouvelles séries comme Andor et Ahsoka, ainsi que l'avènement de The Acolyte et de films réalisés par Taika Waititi, Dave Filoni et James Mangold, les possibilités d'intégrer Cal Kestis dans cet univers en expansion semblent prometteuses.

En attendant, les fans peuvent se réjouir du retour de Monaghan dans le rôle de Kestis pour le troisième opus de la série « Star Wars Jedi » développée par Respawn Entertainment. L'acteur a lui-même révélé l'existence de ce jeu lors d'une apparition à la Comic Con l'année dernière.