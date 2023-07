Si vous n'en pouvez plus d'attendre Stalker 2 qui fut pour mémoire repoussé plusieurs fois et qui doit normalement sortir pour la fin d'année 2023, vous pouvez patienter en découvrant ce projet fou qui concerne les 3 premiers épisodes à savoir Shadow of Chernobyl, Clear Sky, et Call of Pripyat. L'objectif est simple, faire tourner l'ensemble sous Unreal Engine 5 via un immense portage. Un travail titanesque qui se laisse déjà découvrir.

Stalker oui, mais sous Unreal Engine 5

Nous savons que Stalker 2 devrait fonctionner sous le moteur graphique le plus récent d'Epic, à savoir l'Unreal Engine 5. Partant de ce postulat, cela a donné une idée aux fans qui ont voulu porter "partiellement" la trilogie Stalker originale dans le même moteur 3D. Ce travail de fou furieux porte le nom de RedProjects et étant donné la demande très pressante de nombreux fans du FPS, une toute première version mettant en avant Shadow of Chernobyl peut maintenant être téléchargée et elle est entièrement jouable. L'équipe derrière souhaite toutefois mettre en garde en déclarant :

Ce n'est pas simplement un simple port dans le sens traditionnel, c'est un hybride. Tous les processus internes, la logique de comportement des PNJ, les tirs, les quêtes sont tirés du moteur X-Ray d'origine. Mais la partie graphique a été remplacée par Unreal Engine

Ainsi donc le portage ne s'occupe que d'améliorer la partie purement graphique et elle ne prend pas en compte les autres changements de l'Unreal Engine 5. C'est toutefois une belle évolution et cela permet de moderniser le FPS qui commence sérieusement à vieillir malgré la qualité de son gameplay. Tout n'est pas encore parfait et la version actuelle possède de nombreux bugs, notamment un système qui a du mal à afficher les mains des joueur ou encore des problèmes d'inventaire. Les personnes intéressées peuvent télécharger cette version non officielle de Stalker sous Unreal Engine 5 via le fameux site Moddb. Il s'agit d'une "build" qui ne nécessite pas le jeu de base pour y avoir accès, aussi curieux que cela puisse paraitre.

Stalker 2, quoi de neuf ?

D'après les différents trailers et fuites, Stalker 2 devrait être un énorme pas en avant techniquement parlant. À tel point que les joueurs ont déja les dents qui claquent à l'idée de ne pas avoir la configuration suffisante sur PC. À l'époque lors de la sortie du premier épisode, outre les problèmes d'optimisation le titre était connu pour mettre à genoux de nombreux PC. Espérons que l'utilisation de l'Unreal Engine 5 ne donne pas naissance à un monstre de beauté inaccessible pour le commun des mortels.